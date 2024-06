Ramón Gener: “Escribir una página decente al día es un triunfo, mi agente ya me avisó”

El barcelonés Ramón Gener es el último ganador del Premio Ramón Llull de novela gracias a su obra ‘Historia de un piano’ (Destino). No es su primer libro, pero sí su debut en el género que premia el Llull, un galardón dotado con 60.000 euros. Lo presentó en la tarde de este 4 de junio en los Martes de Libros de la Fundación Ibercaja, en el Patio de la Infanta de Zaragoza.

Gener conquistó al público en un pispás, con especial impacto en el relato de su propia vida profesional, que comenzó de modo muy humilde y fue creciendo de manera orgánica. El título de su novela resume perfectamente el marco argumental: en los matices está el mojo. “Descubrir el número de serie del piano que tengo en casa y que protagoniza la novela; se trataba de crear el relato a partir de ese punto. Viajé a Alemania a documentarme, a Magdeburgo, para seguir la pista hallada y tratar de reconstruir la vida de este piano. He hecho lo que he podido, simplemente por la curiosidad de hacerlo. Tengo la suerte de trabajar en varias cosas que me apasionan, aunque escribir es duro”.

Una vida en clave de sol

Músico de profesión, docente armado de pentagramas, este humanista de carrera es un personaje leonardino. Hace radio en catalán y castellano; tiene un programa de televisión en TV3 (‘Això no és una cançó’), lo habrán visto en RTVE con ‘This is opera’ y también chalanea con el teatro musical junto a José Corbacho en el montaje ‘Love, love, love’, de cuyo libreto es responsable; además, trabaja con el Palau de las Artes en Valencia, el Auditorio de Tenerife o el propio Liceu de las Ramblas.

Gener nació en 1967 y no se le ha caído un pelo. Si todavía no lo odian a estas alturas de descripción, les molestará saber además que es un tipo agradable y educado. En su intervención, hablando sobre la novela, explicó que el trabajo se asentó en un hecho real y la investigación suficiente para armar el boceto de su trabajo.

“Me emocionó pensar -apuntaba- en lo que podría pasar si rellenaba con ficción todos los huecos de esa documentación. Empecé a darle los buenos días al piano cada mañana mientras revisaba lo escrito la noche anterior, porque suelo escribir hasta altas horas de la madrugada, y mi mesa está al lado. Al final, era escritura a cuatro manos, o a 90 si cuentas las 88 teclas del piano; más bien parecía estar haciendo –ríe– un Nacho Cano con los teclados”.

"El lenguaje te lleva muchas veces a lugares a los que no quieres ir, y debes ponerlo a las órdenes de tu historia”

Gener se exige. “Leía en voz alta por la mañana el texto del día anterior, para intentar encontrar la cadencia correcta, algo musical, y lo veía todo absurdo. Me ponía a cambiar cosas obsesivamente: un adjetivo, el orden de una frase... En esos devaneos pierdo días, y tengo más de treinta borradores. Escribir una página decente al día es un triunfo, mi agente ya me avisó de que me costaría más de lo que yo creía. No sé cómo lo hacen los demás; el talento, en mi caso, es sobre todo esfuerzo. No he sido rápido, pero estoy feliz con el resultado. El lenguaje te lleva muchas veces a lugares a los que no quieres ir, y debes ponerlo a las órdenes de tu historia”.

Prueba superada

El catalán dice tener superado el tema del envanecimiento. “Los piropos calan, sobre todo de joven; puedes llegar a creértelo, pero el ego lo tengo sumiso. Presentar la novela a este premio fue una idea de la agencia, y ni se me pasó por la cabeza la idea de ganar, ni de coña. Recibirlo, por supuesto, es una felicidad inmensa. Y la novela me ha enganchado: me estoy escribiendo encima otra vez”.

El entusiasmo que exuda al hablar de esta nueva obsesión es fuerte. “Es como navegar por el océano: hay marejada, olas gigantes, luego la calma absoluta, luego una tormenta eléctrica. Lo mejor es la sensación de poder hacer lo que quieras con los personajes: es adictivo, cuesta parar. De hecho, me planteo reducir el tiempo que dedico a otras cosas para dedicarlo a la escritura”.