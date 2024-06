Matrix celebra sus 25 años con un pase muy especial en Zaragoza

Han transcurrido 25 años desde que 'Matrix' irrumpiera en las salas de cine de todo el planeta e iniciara una exitosa saga. La cinta dirigida por las hermanas Wachowski y protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving supuso un impacto inmediato y consiguió una legión de fieles seguidores, además de cuatro Premios Óscar.

Para celebrar un aniversario tan redondo como este primer cuarto de siglo, la sala 14 de los cines Aragonia de Zaragoza acogerá este sábado 8 de junio la proyección de la película en versión original en inglés subtitulada al castellano y con una resolución de 4K. Las entradas ya se pueden adquirir en la web www.cinespalafox.com a un precio de 8,70 euros, que incluye una megaentrada de regalo hasta agotar las existencias.

El filme representa un futuro distópico en el que la humanidad está atrapada sin saberlo dentro de una realidad simulada llamada Matrix, que las máquinas inteligentes han creado para distraer a los humanos mientras usan sus cuerpos como fuente de energía en campos de cultivo.

Cuando el programador informático Thomas Anderson, bajo el alias de hacker Neo, descubre la incómoda verdad, se une a una rebelión contra las máquinas junto con otras personas que han sido liberadas de Matrix. La cinta fue estrenada en 1999 y le siguieron 'The Matrix Reloaded' (2003), 'The Matrix Revolutions' (2003) y 'The Matrix Resurrections' (2021). Su éxito y popularidad también alumbró el lanzamiento de cómics y videojuegos.