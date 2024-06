María Dubón, escritora: "El alma humana es compleja y está habitada por claroscuros"

¿Por qué solo ha titulado el libro ‘Historias’ (La fragua del trovador), qué quería sugerir?

‘Historias’ es precisamente eso, una colección de historias muy diferentes entre sí. Los relatos que aparecen en la antología no guardan ninguna relación ni en temática, ni en dimensiones, ni en estilo. El título los engloba de manera genérica, por eso lo elegí, y porque prefiero los títulos cortos y fáciles de recordar.

¿Cómo se ha ido escribiendo en el tiempo este libro tan pensado, cuáles son su pequeña biografía o sus vaivenes?

Los relatos que integran el libro son fruto de un trabajo experimental. En estos textos ensayo voces, estilos, tramas, ritmos, argumentos, desenlaces… Son retos personales para practicar y desarrollar habilidades narrativas que luego aplico a mis novelas. También me han servido para desengancharme de algún personaje rebelde y tomar aire antes de corregir una novela.

¿Cuánto tiempo de escritura abarcan y cuál sería, cree, su propia evolución?

Durante más de veinte años he ido acumulando relatos hasta reunir una cantidad que sobrepasa los ciento cincuenta. En dos décadas yo he madurado como persona y también mi manera de escribir se ha ido puliendo porque no dejo de leer y de estudiar, así que estos factores influyen en el resultado de lo que escribo.

¿Cómo se enfrenta al género del cuento, tan exigente, y además con variada extensión: piezas de media distancia, corta y aún cortísima? ¿Es su personal homenaje al microcuento también?

En el cuento cada palabra, cada coma, forma parte de un engranaje preciso, y conseguir que la máquina funcione representa un triunfo. Tiendo a ser sucinta en mi manera natural de expresarme y esto es una ventaja, porque en el cuento se valora la concisión, que nada sobre. Como dijo Cortázar: «La novela gana por puntos, mientras que el cuento gana por KO». Busco siempre esa victoria, aunque no sé si lo consigo. Procuro que cada historia tenga las dimensiones justas para emocionar y sorprender al lector.

¿Tiene algunos libros de relatos o de cuentistas que sean sus favoritos, modelos que se han mantenido en el tiempo entre sus lecturas?

Hay autores a los que admiro profundamente y que son un modelo a seguir, mis maestros: Chéjov, Poe, Borges, Monterroso, Maupassant, Lovecraft, Emilia Pardo Bazán, Cristina Fernández Cubas… Una antología de cualquiera de ellos es una clase magistral de literatura.

La atmósfera general es más bien desapacible. ¿Ha querido hacer la crónica de un mundo injusto, absurdo, cruel y a menudo patético?

Me gusta colocar a los personajes en situaciones comprometidas, llevarlos al límite y ver cómo reaccionan, qué salidas encuentran. El alma humana es compleja y está habitada por claroscuros que revelan nuestra condición. Me interesa mucho la Psicología y ahondar en la mente a través de estos seres inventados.

¿Dónde encuentra a los personajes? Por lo regular, más allá de la imaginación de la autora, tienen un parentesco con lo cotidiano.

Soy muy observadora, de ahí que encuentre personajes en todas partes. A ‘La señora Isabel’ la encontré en el patio de casa. Es un microrrelato basado en una experiencia que viví y que me conmocionó.

Hay un poco de todo, mandarían las distintas formas de amor y desamor, los engaños y traiciones, y esas vidas minúsculas que sorprenden con sus manías, su extrañeza, su vulnerabilidad. ¿No sé si está de acuerdo?

Sí, comparto esta visión. Hablo de personas y de aquello que nos es consustancial, un abanico de emociones y de comportamientos en los que podemos reconocernos.

¿No hay también una mirada descarnada o lo que es descarnado es la realidad, la sociedad en que vivimos?

La vida tiene aspectos desagradables y de una enorme crudeza. Expresar la realidad sin paliativos es una forma de llamar la atención sobre ellos, de obligarnos a ver aquello que elegimos ignorar.

Ha publicado casi todos los géneros: poesía, novela, se ha acercado al erotismo, ha escrito muchos artículos de todo un poco. ¿Cómo se plantea la escritura, cuál es su relación con el lenguaje? ¿Cómo se manifiesta en términos de estilo?

A la hora de escribir valoro más el impulso que me mueve, ya que, básicamente, escribo por necesidad. Y la consecuencia de que escribir sea una necesidad vital es que se crea con la pasión, con las vísceras, y no solo con la inteligencia y con la técnica lingüística. Soy curiosa y mi mentalidad es de exploradora, disfruto investigando, indagando, mirando desde diferentes perspectivas… Cada género literario que abordo me permite conocer nuevos territorios, aprender y formarme. Quizás por eso no tengo un estilo definido.

¿Qué significa para María Dubón la Feria del Libro de Zaragoza?

La Feria del Libro de Zaragoza es una celebración de la escritura y la lectura, un encuentro entre colegas y una estupenda ocasión para mantener un contacto más directo y estrecho con el público lector, escuchar sus opiniones, presentarle tu obra, charlar o agradecer que hayan dedicado un ratito de su tiempo a tus escritos.

