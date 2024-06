Hecho, Oza y Siresa se visten de plató de cine con Eduardo Noriega y Blanca Suárez

La Selva de Oza, Siresa, Hecho o la Boca del Infierno se han convertido estos días en plató de cine para el rodaje de la película ‘Parecido a un asesinato’, un thriller con mucho suspense donde nada es lo que parece y que se estrenará en 2025.

Son lugares que en día enamoraron al director, Antonio Hernández, y que ahora están deslumbrando al elenco de actores y actrices: Eduardo Noriega, Blanca Suárez, Tamar Novas, Claudia Mora y Joaquín Climent. Todos ellos van a convivir con los vecinos del valle de Hecho, muchos de los cuales participan como extras.

El equipo, compuesto por unas 70 personas fijas, ya ha estado tres semanas en Valencia y contempla ahora rodar otras tres semanas en Huesca. Han retratado ya las calles de Hecho y Siresa y prevén grabar escenas en la Selva de Oza, en la gasolinera de Canfranc y en distintas carreteras de las comarcas de Jacetania y Alto Gállego.

Estos enclaves formarán parte de la historia que narra la película, basada en la novela de Juan Bolea. "Creo la escribió pensando en que tenía que ser una película algún día, sólo tenía que aparecer el productor, esos magos que combinan todo muy bien», señaló este miércoles Antonio Hernández, quien al leer el libro se dio cuenta de que "era una buena historia".

Los valles de Hecho y Tena se han convertido en "un personaje más", asegura el director. "Nos enamoramos de los ríos, de las carreteras, de las montañas, de los pueblos, así que decidimos ampliar el personaje que es el decorado", dijo Antonio Hernández.

La trama tiene como protagonistas a Eva (Blanca Suárez) que vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario (Eduardo Noriega), escritor de éxito, y su hija, Alicia (Claudia Mora), una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero el horror que sufrió con José (Tamar Novas), su exmarido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso y de nada le servirá esconderse en el refugio de su infancia. Será un viaje hacia el miedo con consecuencias terribles para todos.

"Nazario es un triunfador que le va muy bien en la vida", explicó el propio Eduardo Noriega en Siresa. Su exmujer tuvo una muerte trágica "que salió en todos los periódicos hace dos años y a pesar de esa situación tan dolorosa, se repone y vuelve a escribir y publicar". Destacó que "en esta película todos los personajes tienen secretos y temas que no quieren sacar a la luz, pero aparece una persona que va a desenterrar todo y va a desestabilizar a Nazario, que hará lo posible por mantener esa estabilidad y aparente felicidad".

"Se respira tranquilidad, es un entorno maravilloso"

Noriega confesó estar maravillado con el entorno de rodaje. "Aquí se respira tranquilidad, es maravilloso. Ayer estuvimos en la Boca del Infierno y sólo oíamos el aire, el viento y los pájaros".

La película tiene tres episodios diferenciados y cada uno cuenta el relato un personaje distinto. La primera parte se desarrolla en Valencia, pero Eva (Blanca Suárez) sueña con regresar a Saval, el pueblo imaginario de la película que está entre Hecho y Siresa. "Quiere volver porque este lugar ha sido fundamental en su niñez, ya que su mejor amiga la trajo aquí y ahora quiere enseñárselo a su nueva pareja y su hija", señaló.

El tercero en discordia es José (Tamar Novas), su ex marido, "el personaje con más oscuridad en un primer momento», admitió él mismo. Es parecido "a un malo" y se crea un triángulo con Nazario y Eva. "Este hombre del pasado viene con muchas sombras", dijo.

Por último, Claudia Mora es la actriz novel que encarna a Alicia, la adolescente hija de Nazario. Con 23 años debuta en el cine tras ser elegida en un castin con más de 100 aspirantes. "Aún no me puedo creer que esté trabajando en esta película y con actores tan consagrados", reconoció. Para ella es un sueño y siente que le ha tocado la lotería. Esta primera experiencia está siendo "increíble y muy emocionante". El equipo es como una familia para ella y su personaje "es todo lo contrario a mí, complicado y misterioso".

Unas 20 peticiones de rodajes en la provincia

El rodaje en el valle de Hecho redunda en beneficio económico y también social "por el orgullo que sienten los vecinos que se esté rodando aquí una película con actores de renombre y conviviendo con ellos", como resaltó la alcaldesa de Hecho, Marta Lera.

El presidente de la Diputación Provincial, Isaac Claver, quiso visitar al equipo de la película y destacó que "una vez más la cultura y el cine encuentran en la Magia de Huesca, en sus parajes naturales y su imponente patrimonio histórico, un escenario excepcional para contar historias". Además, desveló que hay unas 20 peticiones para rodar películas, cortos o anuncios en la provincia.