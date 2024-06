Los motivos por los que el festival Bosque Sonoro marcha de Mozota: "No tiene sentido seguir aquí"

El festival Bosque Sonoro abandonará Mozota en 2025 tras cinco años de permanencia en la localidad zaragozana, donde nació en plena pandemia. La quinta edición, que se celebrará desde este viernes y hasta el sábado con Amaral, Luz Casal o Rodrigo Cuevas, será la última en esta ubicación.

Un adiós que pone fin a una cita que ha situado en el mapa nacional de festivales al municipio, con actuaciones tan destacadas como Los Planetas, Viva Suecia, La Habitación Roja, Jorge Drexler, Kiko Veneno, Sen Senra, León Benavente, Xoel López, El Niño de Elche, El Columpio Asesino o Zahara, y que también ha reportado un legado en pro de la ecología y la sostenibilidad, con la reforestación de más de 8.500 árboles.

¿Qué motivos han conducido a los organizadores a tomar esta drástica decisión? Víctor Domínguez, uno de los padres del proyecto, los expone. "En primer lugar, sentimos que hemos cumplido con la gran mayoría de propósitos con los que creamos el festival. Nuestro mensaje de reivindicar la sostenibilidad y la cultura en el entorno rural ha ido calando y ha dado sus frutos en forma de asociaciones y diversas iniciativas. Eso va a permanecer. Tal vez ha llegado el momento de repetirlo en otro sitio", explica.

Otra de las razones se circuncribe al capítulo económico y a la viabilidad financiera de un evento que tiene unos gastos elevados de producción por unas particularidades que a su vez lo hacen tan especial al reunir a grandes nombres de la escena en un entorno de naturaleza y con un aforo de apenas 2.000 espectadores. "Cuando comenzamos, en la pandemia, las condiciones y los cachés eran más asequibles. Ahora se han desorbitado y ya no somos capaces de asumirlos. Además, desde hace dos años en Zaragoza se ha creado un gigante llamado Vive Latino que lo pone todo más difícil, con las exclusividades que exige a algunas bandas y por su competencia con los precios. También proliferan cada vez más en Zaragoza los conciertos gratuitos" prosigue.

La tercera pata de esta despedida es la institucional. "Tenemos muy poco apoyo de las instituciones. En estas cinco ediciones no hemos recibido ningún apoyo directo de ninguna institución. Si a ello le añadimos que con el cambio de gobierno que se produjo en el Ayuntamiento de Mozota hemos notado un menor apoyo para el festival... Sentimos lejanía por parte del Consistorio. Si no están al 100% con el Bosque Sonoro, no tiene sentido seguir aquí. Nos apena, pero preferimos quedarnos con todo lo sembrado en estos años", concluye Domínguez.