Las Esquinas de Zaragoza apuesta por humor, música y mucho teatro en su nueva temporada

Con el verano llamando a la puerta, el Teatro de las Esquinas de Zaragoza está trabajando en la próxima temporada y ya ha pergeñado una variada y amplia programación para la primera parte de la misma, la que arranca en septiembre y se prolonga hasta diciembre. Una propuesta que, como es marca de la casa, abarca desde la dramaturgia al humor, pasando por los conciertos, los espectáculos infantiles y los musicales.

El encargado de subir el telón tras el parón veraniego será, del 6 al 8 de septiembre, Rafael Álvarez ‘el Brujo’. Un ilustre de la escena nacional que regresará a un escenario que conoce muy bien y en el que ha estrenado sus últimas obras. En marzo arrasó con ‘El viaje del monstruo fiero’ y ahora será el turno de ‘Mi vida en el arte’, un ‘show’ en el que escoge los mejores versos de su vida en las tablas. Un bautismo de lujo para la temporada.

Otra de las apuestas más potentes será ‘Las que gritan’, que permanecerá en cartel desde el 4 hasta el 20 de octubre. Esta comedia de tres hermanas y una madre está protagonizada por cuatro rostros muy conocidos por las series televisivas: Beatriz Carvajal, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus.

El capítulo teatral estará enriquecido con ‘La mujer de negro’ (31 de octubre), la adaptación de la terrorífica novela homónima de Susan Hill; ‘Don Ramón María del Valle-Inclán’ (del 7 al 9 de noviembre), de la mano de Pedro Casablanc; la comedia negra ‘La herencia’ (23 de noviembre), y el teatro en estado puro de ‘Dos tronos con reinas’ (7 de diciembre), con el pulso entre Nacho Guerreros y Nicolás Perez.

Humor y risas

Las risas y la comicidad ocupan un lugar preeminante en el menú de las Esquinas con títulos como ‘Ya me has tocado el cuento’ (29 de septiembre), ‘El genoma del pavo’ con Rafa Maza (del 3 al 20 de octubre), ‘Gordas’ con Mara Jiménez y Teresa López (21 de noviembre), ‘Abre fácil’ con Salva Reina (30 de noviembre), ‘¿Buscas pareja? Speed dating’ (5 de diciembre) y ‘No me toques el cuento’ (15 de diciembre).

Pero el humor no terminará aquí. El ‘show’ del pódcast ‘La ruina’, en el que los asistentes y un ilustre invitado comparten situaciones embarazosas que han padecido, volverá a instalarse en el recinto zaragozano, donde goza de una increíble aceptación. En esta ocasión, por espacio de cuatro días, del 24 al 27 de octubre.

La lista de cómicos es notable. Comenzando el 22 de noviembre con el televisivo David Fernández, que defenderá ‘No estoy bien’. Su bagaje, desde La Cubana hasta encarnar a Rodolfo Chikilicuatre como representante español en Eurovisión, promete carcajadas por doquier. La canaria Omayra Cazorla recorrerá ese mismo camino con ‘¿Viniste? ¡Qué atrevida!’ (28 de noviembre), Andreu Casanova emulará el éxito de ‘Tinder Sorpresa’ (1 de diciembre) y Javi Sancho proclamará que ‘Del deporte también se sale’ (12 de diciembre).

Los amantes de las improvisaciones cuentan con dos citas esenciales: ‘Corta el cable rojo’ (22 de septiembre) y ‘Jamming’ (10 de noviembre).

Música

Finalmente, completan el muestrario los espectáculos musicales. Un homenaje a Michael Jackson, ‘Michael’s legacy’ (21 de septiembre), repasará los clásicos del Rey delPop. El polifacético Alex O’Dogherty se une al grupo La Bizarrería para presentar el ‘show’ ‘Vuela mi voz’ (27 de septiembre). Cambio de registro un día después con el rap afilado de Lágrimas de sangre. El punk electrónico del dúo ilerdense La Élite estallará el 13 de diciembre. Un mes que concluirá con un fiel visitante de las Esquinas, el gaitero Carlos Núñez (28 de diciembre), y con un guiño nostálgico a los Beatles con ‘The Beatles Show’ a cargo de la banda Abbey Road (29 de diciembre), que esa misma jornada hará una actuación con la misma temática dedicada a los más pequeños.

Los seguidores de los musicales disponen de dos sugerencias: ‘Yo sí hablaré de ti’ (20 de septiembre) y ‘Havi Potter y la parodia musical’ (24 de noviembre).

Las entradas para todos estos actos ya están disponibles en la web del teatro, www.teatrodelasesquinas.com.