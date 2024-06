Nothing Phone 2, análisis: un móvil diferente, luminoso y un poco friki

El Nothing Phone (2) podría ser un teléfono para todo el mundo. Tiene una estupenda pantalla, un procesador capaz de cualquier tarea, una batería suficiente para una jornada intensiva y tres cámaras excelentes. Además, su precio, de 500 euros, es bastante comedido para todo lo que ofrece. Sin embargo, esta segunda generación del matagigantes de Nothing no es un teléfono pensado para todo el mundo. Sus creadores han puesto un excesivo mimo en los detalles para que luego sean desaprovechados por usuarios que no sepan apreciarlos.

Empezando por su parte trasera, tan exhibicionista como divertida, se nota que el Nothing Phone (2) está pensado para un público que busque un teléfono diferente con toque friki. El ‘smartphone’ muestra orgulloso sus circuitos, entre los que destaca su carga inalámbrica de 15 vatios y el conjunto se completa con unas psicodélicas luces que se iluminan al recibir notificaciones.

La trasera trasparente del Nothing Phone (2) no solo muestra toda su circuitería, también cuenta con áreas que se iluminan con diferentes propósitos HA

Este sistema, bautizado como Glyph, es el sello distintivo de la marca y convierte al teléfono en una llamativa discoteca de luces y sonido cada vez que el usuario recibe una llamada o un mensaje. Se puede configurar para que despliegue patrones de luz y melodías distintas según el contacto que llame o según la ‘app’ a la que pertenezca la notificación. Además, las luces también sirven para generar temporizadores visuales, mostrar el nivel de la batería cuando se carga el móvil o incluso mostrar cuánto falta para que llegue el Uber.

Más allá de un hardware diferencial, el Nothing Phone (2) presume de un software diseñado a medida para todos aquellos usuarios que gustan de tomarse su tiempo en la personalización de su ‘smartphone’ hasta límites que rozan lo enfermizo y que saben apreciar las animaciones cuidadas y los detalles casi inapreciables pero que mejoran la experiencia de a pocos.

Una pantalla, tres ojos y 3700 mAh

Brillando en la excepcionalidad del detalle, el Nothing también cuida los aspectos clásicos de un ‘smartphone’. La pantalla es una gozada para consumir cualquier tipo de contenido, especialmente gracias a su tasa de refresco variable que permite una fluidez y ahorro de batería. Aunque no es de los paneles más brillantes del mercado, es perfectamente usable a plena luz del día.

La batería es quizás el aspecto menos robusto del teléfono. Con 4700 mAh, se queda atrás en comparación con otros modelos de su rango, que ofrecen hasta 5500 mAh. Aunque puede soportar jornadas intensivas con uso de cámara y mapas, una mayor capacidad habría sido ideal para alcanzar un día y medio o dos de uso.

Además, es decepcionante que no incluya el cargador en la caja y que la carga rápida sea solo de 45W, cuando otros dispositivos que cuestan lo mismo o menos ofrecen cargas más rápidas. Aun así, el hecho de que se cargue en aproximadamente una hora es un punto positivo.

La calidad de las cámaras es sobresaliente, especialmente considerando el rango de precios en el que nos encontramos. Es un dispositivo de 500 euros que puede competir sin problemas con teléfonos de 1000. No alcanza el nivel de los modelos de gama ultra como Samsung o iPhone, pero su sensor principal captura fotos excelentes de día y de noche. El gran angular es muy bueno, y el selfi también cuenta con gran cantidad de detalles y un modo retrato en ambas cámaras que es de los mejores del mercado.

Especificaciones técnicas