Lamberto Alpuente, poeta: “La rebeldía es el camino para ser y así poder estar”

Lamberto, creo que ‘Sorbete de cactus’ es su cuarto poemario.

No. No. Es el quinto. Había publicado ya cuatro: ‘Barbitúricos y otros licores’ (2013), ‘La Sombra erecta’ (2016), ‘La bondad del payaso’ (2018), ‘Crónica de una vida Lambertable’ (2020) y, ahora, casi cuatro años después, ‘Sorbete de cactus’ (2023/24).

Tiene razón. Perdone por quitarle uno. ¿Cómo se encara este quinto poemario, ‘Sorbete de cactus’, que ha sido elogiado por algunos periodistas y críticos como Nacho Escuín? ¿De dónde partía?

Pese a manejar un bagaje interesante, opino que siempre he partido de cero. Estos libros son autoeditados y, al margen de la libertad que sientes al manejar cada hilo, está la publicidad (en mi caso casi nula), lanzarse a una financiación colectiva, jugársela con la única convicción de que estás ofreciendo algo más que decente. Es muy arriesgado pero también excitante. A nivel emocional, los altibajos de esta época en que vivimos casi me han obligado a interpretar a la escritura de este libro como a una despedida. Quién sabe.

¿Una despedida? ¡Si es tan joven! ¿Cuáles serían para usted sus claves? En sus libros siempre hay una vena intuitiva, rompedora, no sé si experimental.

La clave principal diría que es el autoconocimiento y para ello se ha de descubrir o redescubrir de forma incesante qué éramos y somos. Enfrentarse al espejo y a la calle. Siempre aparece un libro, un disco, una película a la que aferrarse y potenciar aquello oculto en nosotros, incluso personas que nos llevan a lugares que desconocemos. Desde luego, la experimentación, retornar a la raíz para luego huir de ella, abrazar a los miedos e incertidumbres son tótems de mi estilo. Casi debes desangrarte para sentir ese halo de felicidad, que a fin de cuentas es compartir para abrir algunas mentes. Diría que sagrado.

"La rebeldía es la manera de sentir nuevas concepciones, abrazar al niño, desterrar a la monotonía y a la falsedad, y en la mayoría de mi tiempo aceptar a la soledad. La rebeldía es el camino para ser y así poder estar"

Una de las ilustraciones de 'Sorbete de cactus'. Laura Villarroya.

En el poemario están su entorno, su paisaje vital, sus actividades, pero sobre todo está su mirada, no sé si decir su rebeldía o inconformismo. ¿Lo ve así?

Es obvio que cuando has pasado la mayor parte de tu vida en el mismo enclave la perspectiva empeora o empequeñece y debes valorar los pequeños rastros de luz y encontrar modestas pero fastuosas joyas de manera casi suicida. Los trabajos emocionales han abierto mucho mi vista. Se cultiva muy poco el lado humano y el conservadurismo y el qué dirán sólo amamanta a grupos homogéneos que deambulan sin decir nada. Me aburre espantosamente observar a la masa fingir lo que no es. La rebeldía es la manera de sentir nuevas concepciones, abrazar al niño, desterrar a la monotonía y a la falsedad, y en la mayoría de mi tiempo aceptar a la soledad. La rebeldía es el camino para ser y así poder estar.

Ha hecho una edición muy cuidada. ¿Cómo ve esa alianza entre palabra e ilustración, verso y dibujo, color y fantasía?

Sí, la verdad es que Laura Villarroya ha realizado un trabajo genial, muy bonito. Pero he de agradecer el trabajo de Diego, mi hermano, en otra magnífica maquetación más. Mis libros siempre van articulados con ilustraciones de amigas y amigos de aquí o allá. Siempre he querido reivindicar su trabajo y cuando se fusionan colores e imágenes con palabras el vínculo es irrompible. Siempre suma. También es una buena manera de que la gente le tenga menos pavor a la poesía. Esa alianza hace que el sentir sea más amplio, más atmosférico, los sentidos se agudizan y los poemas son descubiertos sí o sí.

Es un poeta y un ser humano muy activo, iconoclasta, reflexivo y la vez, creo, un poco descarnado. ¿Cuáles son sus temas?

Mis actividades diarias son trabajar desde el corazón discapacidades infantiles, discapacitados mentales, continuar con el baloncesto formativo… Irremediable será chocar con la otra cara de esa moneda, con la vulgaridad, el egoísmo, la desesperanza y la deshumanización latente. Es un poemario que habla del desamparo, la soledad, las paradojas, el conflicto interno, quizá un amor de siempre. Basado en el día a día, en la brega y en la pasión para no olvidar de dónde venimos y así luchar por nuestros sueños. Pero también habla de la ruptura con la realidad y el agotamiento.

No nos diga que hay un fondo de romanticismo...

Sí, sí. En este libro el romanticismo es crepuscular y totalmente seducido por el surrealismo, fluctúa danzarín y sosegado en los umbrales del subconsciente y la vanidad de estos tiempos. Por ello el vocabulario a veces es rebuscado, ácido y cínico, para oscilar en variadas lecturas. Este libro es la búsqueda incesante de la identidad personal, de abrazar a la madurez en su esencia, a lo hermoso que se vuelve más tangible y enérgico.

Otra de las piezas surrealistas, como los poemas de Lamberto, de la ilustradora. Laura Villarroya.

"Para bien o para mal Teruel está en mí y es duro ser poeta en un lugar en el que apenas se valora el esfuerzo por mostrarse tal y como se es, publicar libros, desnudarse en algunos recitales… Significa irreverencia, dignidad, honradez y resistencia"

¿Por qué es Lamberto Alpuente poeta y qué significa ser poeta en Teruel, su ciudad?

Preguntas difíciles. Cómo explicar en unas líneas que la escritura me hace libre. Primero, como decía usted más arriba, soy un ser humano muy reflexivo. Siempre estoy cavilando. Después, siempre he tenido una sensibilidad diferente.

¿Diferente, por qué lo dice?

La escritura es la manera en que puedo liberarme por completo y mostrar fidelidad a la veracidad y a mis entrañas, como medicina, como abrazo compartido, como talismán contra las deudas y culpas que normalmente nos imponen. No sé si esta ciudad, su paisaje social, su contexto, provocaron en mí una metamorfosis que no recuerdo y me ha condicionado para que sea escritor. Para bien o para mal Teruel está en mí y es duro ser poeta en un lugar en el que apenas se valora el esfuerzo por mostrarse tal y como se es, publicar libros, desnudarse en algunos recitales… Significa irreverencia, dignidad, honradez y resistencia.