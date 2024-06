Fernando Esteso protagoniza un nuevo capítulo del programa 'Tenía que ser de aquí'

Tras el huracán de los dos programas dedicados a Enrique Bunbury, 'Tenía que ser de aquí' regresa en la noche de este jueves 6 de junio a las 21.50 a la pantalla de Aragón TV con un nuevo protagonista. Se trata del actor, cómico y cantante Fernando Esteso.

El equipo comandado por Itziar Miranda buceará en la figura y la trayectoria del artista zaragozano de la mano de entrevistados como Nieves Herrero, Santiago Segura, Barragán, Emma Ozores o Corita Viamonte.

La vida y la carrera de Esteso, nacido en Zaragoza en 1945, es digna de ser contada. Comenzó de niño actuando como payaso junto a su padre, continuó con el teatro de joven hasta abrazarse con el humor y convertirse en uno de los cómicos más populares del país. Junto a Andrés Pajares formó un binomio actoral que dio lugar a películas tan famosas como 'Los bingueros' o 'Yo hice a Roque III'.

Pero su actividad continúa a sus 79 años. El año pasado estrenó el filme 'Loli Tormenta', que fue dirigida por Agustí Villaronga. En una entrevista con HERALDO, proclamó sus ganas por continuar en el 'negocio'. "Siento que mi carrera está empezando. Aún me quedan muchos buenos papeles por delante, papeles felices. Y muchas ilusiones, ¡no tienes periódico suficiente para ponerlas todas, no terminaría! El día a día es un regalo para mí. Bueno, fíjate, me gustaría estar en una película de reparto impresionante, con gente de toda edad y condición, y yo ahí, en medio", explicó.

De esta forma, Fernando Esteso se une a la nómina de personajes que han sido analizados en el programa, desde el actor José Luis Gil al mago Pepe Carrol, pasando por el boxeador Perico Fernández, el intérprete Paco Martínez Soria, el coreógrafo y bailarín Víctor Ullate o la artista de variedades Lita Claver 'La Maña'.