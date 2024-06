Eva Amaral, recuperada: "Estoy deseando más que nunca subirme al escenario y cantar"

Amaral no pudo tocar en el Alcázar de San Juan (Segovia) el pasado sábado 1 de junio. El dúo compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre encabezaba el Festial (sin ‘v’) y era el principal reclamo para los congregados, pero la salud jugó una mala pasada a la zaragozana en forma de covid y una fuerte afonía.

El grupo tuvo que cancelar su participación y dio las explicaciones pertinentes a través de sus redes sociales. La organización, por su parte, estuvo a la altura de las circunstancias y ante la evidencia del contratiempo sufrido por la artista, reestructuró horarios y dejó claro públicamente que la enfermedad de Eva era cierta y certificada por un especialista.

GRACIAS ❤️



Nos vemos el viernes en el @STONEandMUSIC pic.twitter.com/Cth9emdiAn — Amaral (@amaraloficial) June 4, 2024

Este martes al mediodía, Eva Amaral ha colgado un vídeo en las redes del grupo para anunciar que se ha recuperado de su enfermedad. Aún con la voz un poco tomada, la voz de ‘Revolución’ ha explicado que tiene luz verde médica para cumplir el próximo compromiso del grupo, el Stone & Music Festival de Mérida (Badajoz), en el que participan durante la noche del viernes 7 de junio.

Cariño y ánimo

Eva comienza su alocución diciendo “hola a todos, lo primero que quería era daros las gracias por todas las palabras de cariño y ánimo que me habéis mandado estos días, y que han ayudado a que me encuentre muchísimo mejor. También dar las gracias por su comprensión, buen hacer y humanidad de toda la gente de Festial y Alcázar de San Juan, porque de verdad no se ha podido ser más comprensivo ni hacer las cosas mejor. Muchísimas gracias, espero que os podamos compensar en un futuro próximo por todo esto”.

En este mensaje lleno de gratitud, Eva no olvidó a sus colegas músicos. “También quería dar las gracias, cómo no, a los Galván y a Sidecars, que tuvieron también palabras de cariño y gestos desde el escenario para nosotros. Esa versión maravillosa de ‘Cómo hablar’… con compañeros así, pues ya está, ¡al fin del mundo! Os queremos muchísimo, muchas gracias, de verdad”.

"Me encuentro muchísimo mejor; como podéis ver, tengo voz, puedo cantar, tal y como dijo mi doctora del centro de salud. ¡Muchas gracias, Rosa, por tus cuidados!"

La artista zaragozana concluyó du breve discurso explicando que “como os decía, me encuentro muchísimo mejor; como podéis ver, tengo voz, puedo cantar, tal y como dijo mi doctora del centro de salud. ¡Muchas gracias, Rosa, por tus cuidados! Tenías razón con que efectivamente, en pocos días me iba a encontrar bien. Pues nada, nos vemos en el Stone & Music Festival en Mérida, en un entorno tan increíble como el Teatro Romano. Estoy deseando más que nunca subirme al escenario y cantar. Besazo”.

Aunque no lo dice en el vídeo, el mensaje tranquiliza a los seguidores zaragozanos que van a ver a Amaral este domingo 9 en el Bosque Sonoro de Mozota (Zaragoza), donde también son cabeza de cartel junto a compañeros y compañeras como Luz Casal, El Kanka, Las Odio, Barbara Gartland o Miriam Bronski, entre otros. Lo lógico es que en el camino hasta el fin de semana, y con los cuidados propios de una paciente en la parte final de su recuperación, Eva no tenga problemas para asistir a su cita con la afición local.