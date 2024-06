La Feria del Libro de Zaragoza "va a tope" y se agiganta con la presencia de Irene Vallejo

ZARAGOZA. Si en el Día del Libro se firma casi en torrente, en la Feria del Libro de Zaragoza (y también en la de Huesca, que concluía ayer), se va tacita a tacita. Libro a libro. Hay que ganarse a los lectores y se hace de modos muy distintos. Los editores informan, explican, comentan; a menudo algunos autores recomiendan libros ajenos, casi siempre de la misma editorial, y los libreros dan el don de pecho. «Dígame, ¿sabe qué anda buscando?». Por ejemplo, en Olifante, un joven A. busca un libro de poesía. «No necesariamente de amor, sino más bien de la vida». Y acabará llevándose el libro de Alejandro Bona: ‘Breviario del frío’. Y ya de paso su madre, Pilar, adquiere otro poemario, y la editora les regala ‘Preludio y fado’ de todo un maestro, Joaquín Sánchez Vallés.

Alejandro Bona y María Martín Hernández, los dos primeros ganadores del premio Ángel Guinda para menores de 35 años, habían estado hasta las doce y disfrutaron de cariño y atención. «Qué ilusión la suya y la de su familia. Como es su primer libro, ha venido mucha gente», subrayaba Ruiz Marcellán por Bona.

Los marcapáginas de Pedro

La Feria del Libro respira vitalidad, movimiento, arrebatos de curiosidad, y respira también calor solar y humano. Por la mañana Irene Vallejo fue una de las reinas de la cita: la flamante y joven premio de las Letras Aragonesas de 2023 acudió a Antígona con su hijo Pedro y con la ilustradora y pintora Lina Vila, coautora de ‘La leyenda de las mareas mansas’. No paró. No pararon los tres, porque hasta el niño dibujaba y conversaba con los lectores. Julia Millán informaba así, casi como un telegrama: «Todo fue muy bien. Fila total con Irene Vallejo». Y luego añadía: «Pedro ha firmado tantos marcapáginas como libros su madre. El público le ha regalado muchos presentes de todo tipo. E Irene se ha mostrado tan amable y entregada como siempre. Ha sido un éxito».

Algo semejante decía Daniel Viñuales, dibujante y coeditor de GP Ediciones, dedicada al cómic: «La Feria va muy bien. Desde que estamos en el Parque José Antonio Labordeta funciona bien siempre. Hoy hemos firmado David Terrer y yo». Desde Hola Monstruo, centrado en la literatura infantil, Mariela Cisneros, autora con Israel Gómez y Susana Vivar de ‘Un mundo sin música’, señala: «Este primer fin de semana está siendo bastante intenso. Vamos a tope. Sin parar». Otra autora de literatura infantil, como Patricia Gayán, señala que «el sábado por la mañana fue flojo. El domingo, todo muy bien».

Verónica García, coordinadora de Ámbito Cultural, llamaba la atención sobre una cita matinal. «El periodista Pablo Ferrer y el músico Pedro Andreu han protagonizado un fabuloso encuentro en el Kiosco de Las Letras (ese remanso de cultura en medio del parque) que ha reunido a mayores y pequeños en torno a su libro ‘Antes de las nueve’ (Pregunta). Han hablado sobre el proceso de creación del libro, anécdotas, curiosidades... Los más pequeños se han animado a leer fragmentos de algunos de los relatos», cuenta, y valora la aportación de este espacio: «El Kiosco de las Letras se ha convertido en un punto de referencia para la cultura en el Parque Labordeta, donde se aúnan literatura, arte y naturaleza, y desde Ámbito Cultural estamos muy contentas de poder formar parte de esta apuesta del Patronato Municipal de Bibliotecas».

Miguel Mena parece que no ha dejado de ser locutor de Radio Zaragoza-Cadena Ser. La gente lo echa de menos su voz y de su humanidad. “Mi caso es muy particular. El 90% de la gente a la que firmo mis ejemplares me habla de la radio. Tres años después de retirarme, me impacta el cariño y la familiaridad que provoca ese medio», dice el autor de ‘Canciones ligeras’ o ‘Alcohol de quemar’, y desliza un matiz que será muy útil para todos: «Tengo una crítica para la Feria: me parece imperdonable que no haya una megafonía que cada media hora, más o menos, informe de quiénes y dónde firman. La gente va por la Feria a ciegas, sin saber quién está firmando sus libros».

Hoy, cita con Beatriz Luengo

David Lozano ha regresado a esta cita con el premio Gran Angular de SM por ‘Intruso’. «La Feria está siendo muy bonita, la verdad. Estoy disfrutando mucho del encuentro con nuevos lectores, pero también de los reencuentros de jóvenes que me comentan que no han olvidado las novelas mías que leyeron de adolescentes y que hoy han vuelto para seguir leyéndome. ¡Eso me está encantando!», confesaba.

Hoy lunes sigue esta cita literaria: a las 18.30 en la carpa, Asun Sarrado, de la editorial Cosquillas, contará cuentos a los más chicos. A las 19.30, Mariano Lasheras presentará ‘Las palabras olvidadas’ con el dúo El Mantel de Noa (Pilar Gonzalvo y Miguel Ángel Fraile). Y a las 19.00, en el Kiosco de las Letras, se celebrará un encuentro con la cantante, actriz y bailarina, Beatriz Luengo, ganadora de dos Grammy latinos y autora del libro ‘Hasta que se acaben las canciones’.