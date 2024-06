Fernando I el Viral, rey del ‘hard techno’ español

Parece una historia sacada de una película, pero es muy real. El turolense Fernando Moreno, 38 años de DJ currante y humilde, dignísimamente bregado en fiestas de pueblo y peñas, lleva más de media vida (desde los 16) en las cabinas. Hace apenas un año que produce temas propios, sobre todo por la vía de la remezcla, y a día de hoy (mañana serán 200.000 escuchas más, lea cuando lea esto usted) es actualmente el DJ y productor aragonés con más reproducciones en Spotify gracias a ‘Potra salvaje’.

Fernando también es un orgulloso miembro de las lista de las 50 canciones más escuchadas de España, sin apellidos ni divisiones genéricas (entró en el 49, subió al 29 poco después, el límite está en el techo de un solo y solitario dígito) en esta plataforma. ¿Cómo se come todo esto? La culpa la tiene su revisión en clave ‘hard techno’ del mentado tema de la segoviana Isabel Aaiún, nacida en la localidad de de Veganzones, 40 kilómetros al norte de la capital provincial. La canción fue aireada en 2021, pero es ahora cuando desata pasiones.

La mezcla de Moreno salió a la superficie digital el pasado otoño, y poco a poco fue subiendo en impacto, hasta que hace apenas seis o siete semanas comenzó a dispararse en el termómetro más fiable de la popularidad actual: las escuchas en la mentada plataforma de ‘streaming’. Mientras, Isabel Aaiún ya había presentado en sociedad este enero su primer disco, llamado como el tema que le ha dado la fama, pero con artículo: ‘La potra salvaje’.

De pinchar (se) y no sangrar

Fernando aún no se lo cree. "Hombre, es un sueño hecho realidad. Nunca hubiera imaginado verme en este nivel de popularidad, y esto no se para todavía, al revés; cada día llegan mejores noticias, un poco más increíbles cada vez. De pellizcarse".

El flechazo entre Fernando y ‘Potra salvaje’ (ahora es buen amigo de Isabel, además) llegó el pasado verano. "Oí la canción y me pareció muy bonita. Además, es reivindicativa; habla del poder del perdón, de esperanza y valentía, del correcto manejo del odio, de reconducirlo hacia el crecimiento… quise llevármela a mi campo preferido, el hard techno, y entendí que podía funcionar en clave ‘dance’, en las fiestas".

Moreno habló con Aaiún. En un primer momento, su propuesta chocó a la artista, cuya canción bandera va de la copla a la ranchera y el flamenco pop. "Le sonó un poco loco el asunto, pero le dije que preparando la canción para llevarla a las pistas de baile iba a tener un eco mayor. La verdad es que presentí que podía pegar fuerte".

El turolense ha ido rodando su exitosa ocurrencia ante el público. "Fui pinchándola por pueblos y fiestas de Teruel, la grabé en vídeo y la subí a Instagram… y se viralizó. De pronto, me la pedían muchos DJ para sus fiestas, entró en la lista Viral de Spotify y no tardó en llegar al número 1 en ella".

De ahí, a la estratosfera. "Nos metieron (habla en plural: no olvida a la fuente de su éxito, su amiga segoviana) en otra lista, Éxitos de España, y ahí comenzó la auténtica locura: sonó en ‘Supervivientes’ de Telecinco, en ‘Zapeando’ de La Sexta, en la celebración oficial de la liga del Real Madrid, en la Caja Mágica durante un partido de tenis de Carlos Alcaraz... impresionante".

Respeto a un grande de Huesca

Fernando no pierde la cabeza, a pesar de tanto estallido metafórico de bengalas, de tantos pífanos y trompetas. "Mi ídolo es otro DJ aragonés, Andrés Campo -el año pasado, el oscense lo ‘reventó’ con su remezcla de ‘Los perros’ de Arde Bogotá; toca por toda Europa y es fijo en el Monegros Desert desde hace años- y nunca estaré a su nivel, pero ahora los números me sonríen. Sé que estos momentos son difíciles de repetir, pero lo estoy disfrutando. Lo que más me enorgullece es que todo parte de una canción del pueblo, que trabajé en mi estudio casero. Es la confirmación de que los imposibles son posibles".

El estribillo del tema es contundente, desde luego. «Como una potra salvaje/Que en el oleaje no pierde el sentido/No quiero riendas ni herrajes/Y en los homenajes me pongo un vestido/Ya tengo seis tatuajes/Debajo del traje por siete motivos/Soy una potra salvaje/Que va de viaje a lo desconocido»; con el ritmo salvaje que le imprime el turolense, además, la esencia de la canción no se difumina.

Producción incesante

La producción entró en la vida de Moreno hace apenas un año, tras completar el curso Mezclaka con el DJ y productor Xavi Torres. "Además de aprender mucho, hice excelentes contactos en ese curso. Xavi es muy buena gente, sigue ayudándome un montón, y las canciones han ido saliendo poco a poco de mi casa».

Fernando Moreno tiene ya varios temas en danza. "La primera canción que hice fue ‘Columbia’; luego vino esta remezcla de ‘Potra salvaje’ y después ‘Se alzarán las banderas’ con aficionados del C.D. Teruel de fútbol, grabando con la charanga Los Espontáneos. Este año he sacado ‘La amapola’ y trabajo en otra canción con Isabel, que saldrá en julio. Además, el productor productor Justy Sahuquillo me ha propuesto trabajar en otro tema. No me puedo quejar. Y seguiré yendo a los pueblos, claro: sé leer al público gracias a mi experiencia por las plazas y pabellones de los pueblos de mi provincia, aunque también he pinchado mucho en festivales valencianos".

El caso es que ahora mismo no hay boda en la que no suene el tema de Fernando e Isabel, ni hornada diaria de vídeos en TikTok que no la lleve profusamente como fondo musical. En fechas como las actuales, apunta a ser una de las canciones del verano. "Me han llamado de varios festivales: Salamanca, León, Albacete, Ciudad Real… estoy charlando con representantes de Zaragoza, siguen llegando propuestas y vamos a ver cómo caminan las cosas. ¿Qué te digo? Es que llevo toda la vida escuchando y poniendo música, me apasiona; creo que ya no podría vivir sin actuar".