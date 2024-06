Bunbury inicia la cuenta atrás para la gira de 6 'shows' únicos que culminará en La Romareda

Por fin ha llegado la semana más esperada por los miles de fans de Enrique Bunbury. El próximo sábado 8 de junio Ciudad de México será testigo del inicio de la segunda parte de la gira de retorno a los escenarios del artista zaragozano. Un itinerario que recalará también en Guadalajara (México), Los Ángeles y Nueva York (Estados Unidos) y Madrid y Zaragoza.

La expectación es máxima para el 'show' que el aragonés ofrecerá este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana. Las 65.000 entradas que se pusieron a la venta están agotadas con mucha antelación, buena prueba del amor y de la pasión que sigue despertando el intérprete en México. Un cariño que es recíproco.

"El público mexicano siempre me ha tratado con mucho cariño. Considero este país mi segunda casa. Aquí he vivido infinidad de situaciones que me han marcado como persona y como artista. No tengo ninguna duda de que los dos conciertos que daremos en junio aquí serán absolutamente enormes. Espero que el público tenga las mismas ganas de reencontrarnos que yo”, proclamó el zaragozano recientemente en una comparecencia ante los medios del país norteamericano.

La siguiente parada en el 'tour' será el estadio 3 de marzo de Guadalajara, también con el 'sold out' en las taquillas. De ahí la expedición, con Los Santos Inocentes y Erin Memento como banda, dará el salto al mítico Forum de Inglewood de Los Ángeles (15 de junio) y el no menos legendario Madison Square Garden de Nueva York (18 de junio). La acción culminará en el Wizink Center de Madrid el 29 de junio y el 6 de julio en La Romareda de Zaragoza.

En sus redes sociales, el cantante y su equipo han mostrado la excitación ante la tanda de conciertos que van a acometer: "Ya solo faltan seis días para volver con la segunda y última tanda de los Shows Únicos. Serán seis shows que prometen ser todos ellos muy especiales. Dos en México, dos en Estados Unidos, en los míticos The Forum de Los Angeles y el Madison Square Garden de New York y, finalmente, en España, el Wizink Center de Madrid y el Estadio de la Romareda en la ciudad natal de Bunbury. Este sábado 8 de junio comienza el espectáculo, con el primer sold out, en la Curva del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ante 65 mil mexicanos enfervorecidos. ¡Ahí les esperamos!".