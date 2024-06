Alba Gallego: "En la pandemia, mientras tocaba el violín en Japón, recibí la llamada de Teatro del Temple"

Alba Gallego (Zaragoza, 1992) anda siempre inmersa en proyectos de vida y escena que afronta derrochando energía y positividad, ya sea tocando el violín en la calle, enseñando la ciudad de Madrid, viajando por el mundo, trabajando con varias compañías teatrales o actuando en cine y televisión.

¿De dónde le viene su pasión por la interpretación?

Bueno, de pequeña me encantaban Pipi Calzaslargas y Marisol. De la actriz y cantante española me acuerdo de ver en ‘Cine de barrio’ sus películas, y también las de Joselito... En casa decía: «Yo quiero cantar y bailar y actuar».

¿Le guiaron por ese camino?

Mi madre me apuntó a violín en la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza. Ella cantaba en un coro. Yo siempre iba a verla, e incluso me ponía a dirigir, con permiso de la directora del coro. Recuerdo también que montaba obras de teatro con los nietos y los hijos de los miembros del coro que eran de mi edad, 6 o 7 años, y montábamos pequeñas obras de teatro. Ahí empezó todo y unos años después entre a formarme como actriz en la Escuela de Teatro de Zaragoza, y también hice Magisterio.

Ahora vive en Madrid. ¿Ha seguido formándose allí como actriz?

Completé mis estudios de violín en el Conservatorio de Zaragoza y concluí mi formación en la Escuela de Teatro. Pero veía Madrid como mi gran reto para desarrollar mi carrera como actriz. A los 21 años me fui allí para continuar en el Estudio Corazza.

Ya tenía experiencia previa como profesional en Zaragoza...

Estando en la Escuela de Teatro, con 19 años, hice una gira con la Universidad de Zaragoza. Ahí hice ya un Lorca como protagonista, ‘Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín’, que lo estrenamos en el Teatro Principal de Zaragoza. El otro protagonista era un gran actor zaragozano, Mariano Anos. Aprendí mucho con aquellas funciones. Luego, hice cortometrajes y películas como ‘Descubriendo a Mosén Bruno’, de Maxi Campo o ‘Novatos’, de Pablo Aragüés... pero quería seguir formándome como actriz y por eso me fui a Madrid.

¿Qué hizo tras concluir sus estudios en el Estudio Corazza?

Trabajé en varios cortometrajes, en televisión (‘Cuéntame’, ‘La catedral del mar’) y luego llegó la pandemia, que me pilló en Japón.

¿En Japón?

También soy violinista y he tocado durante muchos años de mi vida en la calle. De hecho empecé en la calle Alfonso de Zaragoza, con 16 años, para reunir dinero para un viaje de estudios. En Madrid también he tocado durante ocho años en el Metro... Respondiendo a su pregunta, viajé a Japón de mochilera y porque a mi novio iba a trabajar allí. Fui a verle y llegué el 12 de marzo, poco antes del cierre de fronteras. La idea era recorrer Japón y luego Filipinas, pero nuestra maravillosa idea se vio truncada por una epidemia mundial.

¿Y cómo pasaron aquellos momentos?

En Japón no hubo un confinamiento como en España. No había toque de queda ni nada por estilo. Te ponías la mascarilla y podías trabajar, salir por la calle... Como no encontraba ningún trabajo, me compré un violín de segunda mano y me puse a tocar en la calle. La verdad es que sobreviví seis meses así y con aquello me pagaba todo. Hasta volví con 1.000 euros ahorrados a España. De ahí también pasé a dar clases, estuve trabajando en un cole.

¿Cómo volvió a España y a subirse de nuevo a las tablas?

Me llamó la compañía Teatro del Temple. Buscaban una chica que pudiera interpretar varios papeles –ocho personajes, nada menos–. Cuando empezaron a abrir ya las fronteras, pude volver para hacer la prueba y cogieron para la obra ‘Los hermanos Machado’. No me lo podía creer. Vi con 15 años el montaje ‘Luces de bohemia’ del Temple y ya entonces soñaba estar ahí. ¡Y me habían llamado para trabajar con ellos, estando en Japón!

‘Los hermanos Machado’ sigue en cartel...

Así es, continuamos representándola. Además, he tenido la oportunidad de hacer temporada en Madrid con ‘Don Quijote somos todos’; formar parte del elenco de ‘Edipo’, que también sigue en cartel, y en ‘Bodas de Sangre’, la más reciente, que estrenamos en el Principal en noviembre de 2023. En total, hasta ahora he hecho unas 300 funciones con el Teatro del Temple. Es una gran experiencia porque las tablas en el teatro me las ha dado este compañía. Han confiado en mí y estoy eternamente agradecida.

¿En qué otros proyectos anda inmersa actualmente?

Voy a protagonizar un largometraje de Pablo Reigada, un gran artista del 3D que ganó varios premios con su corto ‘Life & butterflies’, que se rodará en Aragón. Por otra parte, últimamente he trabajado en varias campañas de publicidad y acabo de hacer un anuncio para Estados Unidos. Todo esto lo alterno con las funciones en varias compañías teatrales de Madrid. Y además soy guía en la empresa turística Tourstilla.

¿En qué consiste su labor en una actividad reconocida como mejor ‘free tour’ del mundo?

Trabajo comunicándome con los turistas y contándoles historias. No soy una guía turística al uso, sino que lo compagino con mi faceta de actriz, interpreto a la reina Isabel II, y es muy divertido.