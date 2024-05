Viengsay Valdés: "La exigencia técnica y el desenfado caracterizan nuestra forma de bailar"

La última vez que Viengsay Valdés (La Habana, 1976) bailó en Zaragoza fue hace 24 años, en el mismo escenario que ayer volvió a pisar como primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba, que hasta el domingo presenta el espectáculo ‘Don Quijote’ en el Teatro Principal de Zaragoza.

¿Cuándo fue la primera vez que bailó ‘Don Quijote’?

Debía tener 16 años. Más tarde lo interpreté completo, a los 20 años, ya con la compañía del Ballet Nacional de Cuba. He recibido muchos elogios por el papel de Kitri porque además he tenido la oportunidad de hacerlo con grandes compañías como el Donetsk Ballet, el Washington Ballet... también en escenarios como el del Bolshoi de Moscú o el Mariinsky de San Petersburgo. Lo he bailado en sus versiones rusas y, por supuesto, en la cubana, a la que tengo un cariño muy especial.

¿Cómo fueron sus inicios en la danza?

Comencé en la gimnasia rítmica, pero a mí me gustaba bailar de todo: era fanática de las canciones de Michael Jackson, del ‘breakdance’, la salsa a lo cubano... Esa musicalidad la llevamos siempre. De niña vi el ballet por primera vez en la televisión gracias a Alicia Alonso. Cambié la gimnasia por el baile y a los 9 años inicié mis estudios, primero en la Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier de La Habana, luego pasé a la Escuela Nacional y después al Ballet Nacional de Cuba. Debuté profesionalmente a los 17 años y como venía con un alto nivel técnico y artístico, desde edades muy tempranas me dieron roles principales.

Alicia Alonso ha sido una figura clave en su profesión. Ella estuvo al frente del Ballet Nacional de Cuba y ahora usted dirige la institución. Toda un responsabilidad...

Alicia Alonso es nuestra heroína. Además de un honor y un orgullo, dirigir el Ballet Nacional de Cuba es una gran responsabilidad porque me debo a ese respeto, a ese gran legado histórico y artístico para preservar la tradición y mantener esa exigencia dentro de la metodología cubana como ballet, como compañía y como escuela.

La primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba Viengsay Valdés HA

¿Está entre sus objetivos renovar el repertorio?

Desde mi dirección he intentado siempre enriquecer y dar nuevos aportes al repertorio artístico de la compañía, con la incorporación de coreógrafos de reconocido nombre internacional que vengan a trabajar con nosotros. Es importante que el Ballet Nacional de Cuba incorpore nuevos proyectos de estrenos mundiales trabajados sobre nuestros propios bailarines.

¿Qué rasgos distinguen a los bailarines cubanos de otros?

Se hizo un gran estudio a la hora de crear nuestra Escuela Cubana de Ballet teniendo en cuenta la fisionomía del cuerpo de un bailarín cubano y sus características expresivas: esa musicalidad, esa virilidad del hombre, la sensualidad de la mujer... todo eso fue creando una forma de baile que es lo que nos identifica. Somos muy exigentes con la técnica, con la corrección, pero también tenemos esa forma desenfadada, extrovertida, que hace que parezca tan natural nuestro baile.