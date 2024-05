Rafael Yuste: “Leo por la noche y combino poesía, narrativa y cómic”

Las puertas de la Feria del Libro de Zaragoza están a punto de abrirse. Hay ganas...

Muchas. Nos toca seguir consolidándola; habernos trasladado al Parque Grande ha sido un acierto, aunque al principio los editores nos resistíamos al cambio. Es un buen espacio para identificarlo con nuestro gremio. Es un gran evento en Aragón, y creo que también a nivel nacional.

Dejando aparte a la extraterrestre Feria de Madrid, estamos ahí, en el podio o rozándolo.

Entre Valencia, Sevilla y nosotros estamos en una posición similar, y muy buena. No es malo creérnoslo un poco y, asimismo, trabajar todos los involucrados en una misma dirección. No somos solo los de Copeli, donde estamos libreros, editores, grandes superficies, distribuidores y escritores; también me refiero a las tres instituciones que dan un apoyo económico fundamental a la iniciativa: el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la ciudad.

Además del impulso cultural y de ocio para la ciudadanía, la Feria tiene una relevancia económica de la que no siempre se habla.

El sector del libro es importante en Aragón, muchas familias dependen de él. Y aunque es complicado precisar con exactitud los asistentes a la Feria cada año, las encuestas realizadas entre los profesionales y los usuarios permiten hablar de un gasto medio de entre 25 y 30 euros por asistente.

Se abre el melón. Alguien evoca el romanticismo del libro físico frente a la frialdad del digital, y clama por el fomento a la lectura entre los niños. ¿Cómo se llama la película?

Hay varios colegios en Zaragoza con sus propias ferias del libro, y se cuida el hecho de que las bibliotecas estén bien nutridas. También vemos una tendencia educativa encaminada al regreso a los formatos tradicionales; por otro lado, el uso y la venta de los libros electrónicos siguen subiendo. Sí existe una desafección general hacia el libro entre la juventud, a pesar de las honrosas excepciones; la clave para remediarlo es incidir en el fomento de la lectura durante la primaria. Hecho esto, que lea quien quiera y en el soporte que quiera.

¿Y un poco de psicología inversa, quizá?

Prefiero asociar la compra y lectura de un libro con la idea de fiesta.

En Aragón siempre ha habido buenas plumas, pero ahora vivimos un ‘boom’ en cuanto a eco nacional e internacional.

Además de Irene Vallejo y Sergio del Molino, cuyo éxito nos ayuda a todos, hay muchos más apuntando alto ahora, más allá de los que ya llevan tiempo destacando. Sara Barquinero, por ejemplo, que es aún más joven que Irene y Sergio. Por otro lado, destacan autores que no se han desarraigado y tienen el foco en la tierra en la que se han criado. Por otro lado, Aragón ha ido fortaleciéndose culturalmente, y se está editando bien aquí.

Han aparecido últimamente en Aragón autores adolescentes apasionados por el historicismo y las novelas de aventuras.

Ya lleva un tiempo: se ha recuperado la figura de Tolkien desde el cine y eso revirtió en los libros de la saga de ‘El señor de los anillos’, surgió la serie de ‘Juego de tronos’... y sí, Brandon Sanderson es un fenómeno increíble que incluye a lectores más mayores. Además, vuelve el romance en la novela y en el manga… quizá la gente está falta de épica, tenemos vidas algo prosaicas y entra en juego el factor del escapismo.

¿Cuál es el escapismo favorito de Rafael Yuste?

Leo por la noche y combino poesía, narrativa y cómic. En poesía recomiendo a Juan Vicente Piqueras y ‘La habitación vacía’; en cómic en vuelto a ‘Alvar Mayor’, de Trillo y Breccia, y de narrativa me ha gustado mucho lo último de Julio Ordovás, ‘Castigados sin dibujos’. Por otro lado, toco algo la guitarra, pero no soy ningún virtuoso, así que recurro a una buena cejilla y la distorsión para convertirme en un Ramone más. Me encantan el rock, el funk y la música clásica al volante.

¿Un deseo para que Aragón no derive nunca hacia el calificativo de páramo cultural?

Varios. A nivel político, creo que hay apuestas buenas, pero hay que seguir en esa dirección e incrementar el apoyo. Y olvidando los signos políticos, necesitamos una Ley de la Cultura y un compromiso serio de gasto en cultura por habitante que se equipare a la media de la Unión Europea. Culturalmente fuertes, somos menos manipulables y mejoramos la gestión de nuestro entorno. Con un sistema cultural fuerte y diverso se refuerza la democracia. A nivel ciudadano, debemos reforzar nuestra sensibilidad ante toda la creación cultural.