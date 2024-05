Keanu Reeves sorprende al público del Primavera Sound de Barcelona junto a su banda Dogstar

El actor y bajista Keanu Reeves ha sorprendido al público y robado protagonismo en la tarde del viernes en la segunda jornada del Festival Primavera Sound de Barcelona junto a su banda de rock alternativo Dogstar, en un concierto en el que todas las miradas se las ha llevado el intérprete de sagas como 'Matrix' y 'John Wick'.

En uno de los escenarios pequeños del Primavera Sound en el Parc del Fòrum, la banda formada por Reeves, el batería Robert Mailhouse y el guitarrista Bret Domrose, ha aparecido en escena, al mismo tiempo que decenas de móviles han buscado inmortalizar a Reeves.

La banda que se formó a principios de los 90 y tuvo actividad hasta 2002, con la publicación de dos álbumes, se reactivó 20 años después y en 2023 editó un nuevo disco, 'Somewhere between the power lines and palm trees'.

En un concierto de una hora de duración, Dogstar han repasado temas de su nuevo álbum junto a piezas de sus anteriores trabajos, y han ofrecido una versión del 'Just like heaven' de The Cure, en el que ha sido su segundo concierto en España tras su paso por Madrid.

Un Keanu Reeves tímido pero agradecido con el público, con continuas muestras de agradecimiento, ha cedido la palabra en el concierto al resto de componentes y solo al final se ha dirigido al público para responder a las muestras de cariño.

De Guillem Gisbert a Scowl

Los primeros compases de esta segunda jornada central del Primavera Sound han contado con el vocalista de Manel Guillem Gisbert, que ha presentado su primer álbum en solitario, 'Balla la masurca!'.

La banda californiana de hardcore punk Scowl ha mostrado su contundencia canónica punk con temas breves y sin contemplaciones, mientras al otro lado del Parc del Fòrum la joven Ethel Cain calmaba las aguas con su pop.

Una de las bandas habituales del Primavera Sound, Yo la Tengo, ha vuelto a mostrar su poder de convocatoria, tres días después de ofrecer un concierto de versiones en sala durante el Primavera a la Ciutat, en una jornada donde ya han tocado los artistas Ferran Palau, The Last Dinner Party y Troye Sivan.

La atención se volcará a partir de la noche a los escenarios grandes, donde los cabezas de cartel Lana del Rey -que ha arrastrado mucho público en esta jornada-, The National y Disclosure protagonizarán los conciertos más multitudinarios del día.