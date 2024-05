Juanjo Bona edita un disco con lo mejor de sus actuaciones en Operación Triunfo

Desde que salió de la Academia de Operación Triunfo el pasado 23 de febrero, Juanjo Bona ha desarrollado una actividad imparable. Citas promocionales, la gira de OT, firma de un contrato con Warner, trabajo en el estudio para componer y grabar nuevas canciones...

Una lista a la que ahora se suma el lanzamiento de un disco en formato cedé con algunos de los momentos más destacados de su participación en el 'talent show' televisivo. El álbum, que saldrá a la venta el próximo 21 de junio, ya se puede adquirir en preventa en la web www.universalmusiconline.es.

Este recopilatorio se abre con el magallonense cantando 'A tu vera' con Salma. Prosigue con 'Leave the door open' junto a Cris B y 'Unholy' con Álvaro Mayo y Bea Fernández. La cuarta, una de las más emblemáticas, es 'God only knows' con su pareja, Martin. Continúa con 'La vida moderna' junto a Paul Thin y 'I put a spell on you' con Ruslana.

A continuación, dos interpretaciones en solitario: 'La naves del olvido' y 'Miénteme'. El noveno corte une a los dos concursantes zaragozanos, Naiara y Juanjo, en 'La cigarra'. Prosigue con tres canciones en solitario, 'Take on me', 'El Patio' y 'Without you'. El disco concluye con 'Lo que no ves de mí', el tema que el zaragozano lanzó al salir del concurso.

Los fans del aragonés encontrarán en esta edición especial otros atractivos, como cinco fotografías inéditas, un pack de cuatro pegatinas y una tarjeta firmada con dedicatoria. El precio es de 19,99 euros.