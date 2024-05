Bunbury, ante el regreso de Héroes del Silencio: "Hay menos de un 1 por ciento de posibilidades"

La posibilidad de una nueva gira de retorno de Héroes del Silencio, como la que se produjo en 2007, es un tema recurrente que acompaña tanto a Enrique Bunbury como a sus otros tres compañeros en la banda en sus intervenciones públicas. Una hipótesis para la que el cantante ha contestado con claridad en el programa de Aragón TV 'Tenía que ser de aquí', emitido en la noche de este jueves 30 de mayo.

La actriz Itziar Miranda, presentadora del espacio, comenzó preguntándole por el final del grupo y el inicio de su carrera en solitario. "No tenía ninguna aspiración de tener una carrera en solitario hasta que el grupo de disolvió. De hecho, era un grupo muy exitoso y lo qué más hubiéramos querido los cuatro era haber continuado. Todo indicaba que lo lógico era continuar. Pero hubo múltiples problemas dentro del grupo que hicieron que tomáramos la decisión de que cada uno se fuera por su lado. Además, incomprensiblemente ni siquiera fue tomarnos un tiempo. Tomamos la decisión de que el grupo se separara definitivamente".

También abordó la mágica gira de reunión de 2007: "En aquel momento, en 2007, era incomprensible que el grupo tuviera muchísimo más éxito que estando en vida. Ahora da la sensación de que Héroes siempre tuvo éxito, que lo tuvo. Pero la cantidad de personas que compraron tickets para la gira de reunión no es lo que vendíamos cuando estábamos juntos, se multiplicó por diez. Estuve muy sorprendido con la respuesta del público y emocionado de cantar esas canciones a la gente. No tenemos que dar por sentado que si un grupo tuvo cierto éxito durante un tiempo, la gente tenga ganas de pagar por una entrada tantos años después".

La conversación desembocó en la pregunta por un hipotético nuevo retorno. Bunbury, que admite las complicaciones en el seno de la banda, no cierra la puerta pero le concede muy pocas opciones. "Al ser cuatro personas, hay cuatro personas que deberían responder. La relación con el grupo siempre ha sido un campo de minas que hay que cruzar con mucha cautela, a ser posible con GPS. Es un tema muy complejo. Hay muchos condicionales que tuvieran que ocurrir para que esto pudiera pasar. Si todos los condicionales se dieran, yo encantado si todo se solucionara. A todos los niveles hacer unos conciertos con Héroes es bonito. Juntarte con un grupo con el que has hecho canciones que se han mantenido en el recuerdo y la alegría que se llevarían muchos fans. Pero igual que te digo eso, no te voy a mentir, posibilidades de que ocurra, ¿un uno por ciento? Incluso menos. Lo veo muy difícil. Conforme vayan pasando los años cada vez lo veo más difícil".