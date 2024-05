Míchel Suñén: "En mis novelas el mal se muestra negro, tan violento y real como en la vida"

Míchel Suñén (Zaragoza, 1970) publica una nueva novela policial, ‘Lover. ¿Amor o estafa’, en su sello habitual: el zaragozano Onagro, que dirigen desde hace más de 30 años Fernando Giménez Ocaña. Se presenta el jueves 30 de mayo, a las 19.00, en Ámbito Cultural de El Cortes Inglés en compañía de Ángel López-Coronado.

¿Es Zaragoza una ciudad de novela negra? Parece que en sus ficciones lo es y de qué modo…

Zaragoza es una ciudad maravillosa, vibrante y actual, distinta a cualquier otra. No solo es la cuarta capital de España, también un emplazamiento bimilenario con un legado único, escenarios míticos y una historia salpicada de misterios. En consecuencia, es un enclave idóneo para albergar toda suerte de intrigas y tramas literarias. Además, es mi ciudad natal, hacia la que siento un profundo amor y apego. Ubicar en ella estas historias me permite explorar rincones ocultos y descubrir lugares formidables donde ambientar esos pasajes tan intensos. Es decir, vivirla de otro modo.

¿De qué modo?

Quiero destacar que, en realidad, las tramas ubicadas en sus calles no son locales ni intrínsecas, sino intrigas internacionales que podrían suceder en cualquier otro lugar de España o del mundo. Deliberadamente, elijo Zaragoza como epicentro para albergarlas.

En consecuencia, mis novelas negras ya publicadas construyen un mapa literario único de esta Zaragoza actual, visitable y todavía más simbólica para mis lectores incondicionales.

Da la sensación de que cada vez sus historias son más laberínticas. ¿O es más complejo desenmarañar el crimen y la maldad?

Es cierto que mis novelas están llenas de giros inesperados, sorpresas, cambios imprevisibles de guion y desenlaces llamativos. No puede ser de otra manera, tal y como concibo el género negro. En paralelo, nuestra sociedad se está sofisticando: los malvados cada vez están mejor preparados y desarrollan estrategias más completas y refinadas. El tema de esta novela, las estafas amorosas, es un claro ejemplo. Esta clase de estafadores ha existido siempre: los cazafortunas, las viudas negras y los trileros amorosos no son novedad. Pero ahora nos investigan, nos contactan y tejen sus redes desde la tecnología. Han aprendido a aprovechar estas herramientas y se han hecho mucho más peligrosos, arteros, eficaces. Para reflejar con fidelidad la realidad y esas estrategias de marketing y manipulación emocional que utilizan, ‘Lover. ¿Amor o estafa?’ necesitaba adquirir esos matices laberínticos. Sin olvidar, por supuesto, que el amor tiene a menudo esta naturaleza; sobre todo cuando no elegimos a la persona adecuada…

¿Cómo es el mundo de Míchel Suñén, en qué ha cambiado? ¿En qué sería más desalmado y en qué más liviano?

Esa es la paradoja: nunca he sido una persona desalmada. Ni liviana. Acercarme al mal, a la oscuridad, a las tinieblas del alma me ha enseñado a entender mejor al ser humano. La vida misma. También mi existencia vital, con sus alegrías y sus dificultades, me ha enseñado mucho. Sobre todo, a desdramatizar en lo superfluo y a dar todo el valor a lo importante. ¿Más desalmado? Precisamente con los malvados. Con quienes hacen sufrir o se aprovechan de los otros porque quieren, porque así lo deciden para que todo gire en torno a sus apetitos, sus ambiciones, sus pulsiones. Hay personas malas en el mundo. Y, nos guste o no, muchas son irrecuperables y un peligro para la sociedad.

De entrada, se habla del espejismo del amor, como sugiere usted. A veces puede ser una gran construcción. Diríamos, sin desvelar demasiado, que es lo que sucede un poco aquí…

El amor oscila entre la realidad y el deseo, los hechos y las expectativas. No es solo lo que sentimos, también lo que creemos sentir. Los estafadores del amor se centran siempre en personas vulnerables, las investigan, las escogen como ‘target’ y, a partir de ese momento, construyen un prototipo falso que responde exactamente a sus necesidades afectivas. Crean y cumplen ilusiones, seducen, cautivan y enredan hasta que ya es tarde, porque se han apropiado de la voluntad amorosa de la víctima. Cada estafa del amor es una actuación de ‘marketing’ perfectamente medida, muy bien diseñada. Una construcción interesada y certera, por eso es tan difícil resistirse una vez que esa tela ha caído sobre alguien.

Todo arranca con eso: una situación ideal de enamorados y convivencia. ¿Es alguna vez perfecto el amor, se sostiene en el tiempo o solo es un trampantojo?

Los seres humanos somos imperfectos; en consecuencia, el amor también. En los momentos iniciales de enamoramiento, de pasión y fuego, donde todo nos parece maravilloso, se da ese trampantojo emocional en el que sobredimensionamos lo que ocurre. Pero esa euforia, esa sensación de alegría, intensidad vital y cercanía a la felicidad merece la pena. Después, el amor se vuelve más querer, depende de la voluntad, pues las dificultades crecen. No es perfecto, pero sí satisfactorio y puede llegar a ser pleno. Precisamente por eso, una de las claves para autoprotegernos ante los estafadores del amor sería esta: “¿Es una relación demasiado perfecta?”. Desconfía.

¿Cuándo es el amor una estafa?

En puridad, lo es cuando mediante el engaño y con ánimo de lucro, alguien se aprovecha de él para desplumar a su víctima y apropiarse de sus bienes y dinero. Existen, por supuesto, relaciones amorosas tóxicas, engañosas, que también son reprobables, lamentables. Pero el estafador siempre busca un beneficio económico, es un delincuente que usa el enamoramiento como arma para satisfacer su ambición. En otras situaciones, yo no hablaría de estafas amorosas; mucho menos después de haber escrito esta novela.

Un cadáver sin identificar hallado en el Camino de La Alfranca y un comerciante desaparecido parecen los fogonazos que activan la espiral de violencia y misterio. ¿Qué llegamos a saber de ellos?

Ambos constituyen el desencadenante del suspense, de las investigaciones policiales que, desde diferentes cuerpos y estamentos de seguridad, comienzan a activarse. En paralelo, vivimos distintas historias de amor maravillosas sin saber cuáles son ciertas y cuáles no. La búsqueda de la verdad, de lo ocurrido en ambos sucesos, abre la espita hacia una realidad intrincada en la que verdad y mentira se entremezclan de un modo «laberíntico» y cautivador.

Parece una broma que su personaje central, la colaboradora de la policía, sea una forense lingüista y que se llama Rosalía Quevedo (Rosalía y Quevedo son dos músicos muy famosos). ¿Es su sentido del humor, es un juego de espejos…?

Ese nombre literario es, ciertamente, un guiño y uno de esos rasgos de estilo personal que me encanta incorporar a mis obras. Con todo, más allá de esa nominación, es un personaje carismático, vital y decisivo en la evolución de la investigación y de la historia. Se trata de una científica que utiliza el lenguaje para ayudar a desentrañar casos. En estas ocasiones, la comunicación —en especial los textos escritos— se convierten en elementos determinantes para perpetrar la estafa, primero, y permitir demostrarla después. Ese rasgo romántico de amor por la literatura y la comunicación, inherente en mi opinión a casi todos los lingüistas, está simbolizado por ese nombre memorable.

¿Es esta mujer tu criatura favorita aquí?

Es una figura capital en esta tela de araña misteriosa. Un rol que estuvo presente desde la concepción misma de la historia, en cuanto decidí adentrarme en el universo de los estafadores del amor para escribir este libro. Además, en la parte técnica —que no en la personal, totalmente alejada del personaje de mi libro— rinde reconocimiento a Sheila Queralt, una de las mayores expertas en lingüística forense de nuestro país, cuyos trabajos científicos y divulgativos me han sido de gran ayuda para documentar y concebir esta intriga.

Insisto en algo que habíamos tocado antes. ¿Por qué su mundo es cada vez más violento, incluso bizarro, un poco inasumible?

Discrepo en cierta parte, no creo que sea así. Novelas anteriores como ‘Látex’, ‘Diva o muerta’ o incluso ‘Papá’ (títulos que también he publicado en Onagro) incorporan temas, enfoques y circunstancias más oscuras y abismales en sus desarrollos. Las dos primeras, pertenecen a mis inicios en el género negro. Entiendo que es la acumulación de tramas, desarrollos y escenas durante mi trayectoria como novelista la que invita a forjarse esa opinión. Con todo, nuestro entorno se está oscureciendo. En gran medida porque se blanquea la maldad, a los malvados, a los asociales. No pocas series, novelas y películas nos muestran como referentes a asesinos, terroristas, narcotraficantes y otros individuos similares. En mis historias, aunque no suele haber malvados puros, el mal se muestra negro, tan violento y real como en la vida. Aunque no siempre resulta políticamente correcto reflejarlo así.

¿Qué hay de usted en sus ficciones, de sus gustos, de sus ocupaciones, de sus bromas?

Soy el ingeniero creador de estas intrigas y, por supuesto, mi experiencia vital, mis conocimientos y mis aficiones están presentes en ellas. Soy un apasionado de la criminología, el ‘true crime’, la psicología y la comunicación, todos ellos ingredientes recurrentes en estas construcciones. Además, adoro mi tierra y explorar la realidad. Por otra parte, me dedico a la comunicación y a la formación, lo que creo que se aprecia en muchos de mis libros. En este, ‘Lover. ¿Amor o estafa?’, sin duda. Su lectura nos enseña a protegernos ante estos delincuentes, porque revela qué mensajes, estrategias y tácticas emplean para manipular. En definitiva, creo que hay en mis novelas negras tanto de mí como en mis libros infantiles de los ‘Cabezudos’ o en los diferentes ensayos divulgativos que he publicado. Todo, mucho, un poco y nada al mismo tiempo.

¿Cómo es la novela negra que le interesa?

Actual. Real. Honesta, documentada y pegada a la verdad. Por supuesto, entretenida y adictiva, envolvente; pero también didáctica, estimulante e inspiradora. No me conformo con entretener, mi objetivo es dejar una huella profunda en el lector y que, al cerrar el libro, agradezca haber leído esa historia en concreto en lugar de cualquier otra, porque siente —y sabe— que está un poco mejor preparado para el día a día.

¿Qué le queda por hacer en esta dirección? ¿Qué proyectos tiene entre manos?

Tengo varios esbozos literarios en la cabeza. En ella confluyen ya, en distinto nivel de desarrollo, hasta tres posibles génesis de nuevas novelas de suspense. Poco a poco irán madurando, cada una a su ritmo, hasta que llegue un momento en el que me sienta capaz de documentarlas y escribirlas. Por ahora, mi compromiso es con mis lectores: por fortuna son numerosos y muy fieles. Así que no me planteo otros retos ni objetivos que seguir explorando la realidad para crear buenas historias negras que informen, enganchen y dejen huella.