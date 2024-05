Un desconocido está colocando inscripciones falsas en las iglesias zaragozanas

Un desconocido está 'sembrando' de inscripciones falsas los monumentos zaragozanos. Tras el hallazgo hace unos días de una inscripción de nueva factura en un lateral de la catedral de la Seo, este jueves le ha tocado el turno a la iglesia de San Carlos, que amanecía con otra inscripción, de grandes dimensiones, en el lateral que da a la calle de San Jorge. La similitud formal entre ambas (aunque la de la Seo estaba realizada en caracteres latinos y la de San Carlos en hebreos) no deja lugar a dudas: ambas están realizadas por la misma mano anónima.

Lo sorprendente del asunto es que el texto no dice nada coherente. Es falso.

La inscripción, que se ha fijado seguramente la noche anterior a una grieta que presentaban las piedras, tiene casi un metro de longitud y, por estar realizada sobre arenisca de color blanco, salta a la vista para quien pasee por la zona. A principios de la mañana, como el Seminario de San Carlos se encuentra en el corazón de la antigua judería de la ciudad y está incluido en las rutas por la Zaragoza judía, se pensaba que podía constituir algún tipo de letrero, cartel o guía para los visitantes hebreos. Pero no. Ni el Seminario de San Carlos ni la Asociación Sefarad Aragón la han colocado allí.

Timna Segal, presidenta de la Asociación Sefarad Aragón, una de las pocas personas que lee y escribe hebreo con fluidez en la capital zaragozana, asegura que la inscripción no tiene sentido. "Es un texto rarísimo -asegura-, son letras del alfabeto hebreo que no conforman palabras y, el único vocablo que se adivina, no tiene ningún sentido en su contexto". El misterio se acrecienta aún más si se tiene en cuenta que encabezando el texto, el autor ha dispuesto dos hexagramas taoístas, los correspondientes al fuego y al agua. Hexagramas que, por otro lado, y para rizar el rizo, aparecen también en los muros de ladrillo de los cimborrios de las cúpulas del Pilar.

La inscripción encontrada hace poco más de una semana en la catedral de la Seo, en la zona que da a la calle del Cisne, fue retirada prácticamente de inmediato, y también en ella había incongruencias. La pieza, elaborada en una loseta de piedra arenisca blanca y de dimensiones irregulares, de unos 40 por 35 centímetros, tenía la inscripción 'Memento amori' (jugando con el 'Memento mori', 'Recuerda que morirás', en español) y tenía dibujada en ella una calavera humana.

El 'Bansky' zaragozano

Tanto el Seminario de San Carlos como la catedral de la Seo tienen la declaración de Bien de Interés Cultural, por lo que el autor de las inscripciones podría enfrentarse, de ser descubierto, a una sanción económica. Ahora bien, aunque pueden barajarse distintas hipótesis acerca de la motivación del desconocido que está realizando estas acciones (obra de un perturbado, simple vandalismo...), todo apunta a que nos encontramos ante una iniciativa de arte urbano. Ya hay quien ha bautizado al autor como 'el Bansky zaragozano'.

En la etiqueta de 'arte urbano' se incluye todo tipo de expresión artística realizada en la calle de forma ilegal. Así empezó precisamente el famoso Bansky, que pintaba con aerosol y plantillas ratas en distintas posturas en las calles de Bristol. Con ellas quería protestar contra el sistema político y el capitalismo.

El 'Bansky zaragozano' parece tener en el punto de mira a las iglesias de la ciudad. Tiene que preparar meticuosamente sus 'acciones', ya que ha de buscar el hueco apropiado en el muro donde va a instalar sus inscripciones, debe diseñarlas con un mensaje y unos objetivos que, por el momento solo él conoce. Donde se la juega es en la instalación, sobre todo en este último caso en el que la inscripción tiene casi un metro de longitud y ha debido ser fijada a las piedras exteriores de la iglesia con varias pellas de yeso.

Ahora queda por ver si actúa una tercera vez y qué objetivo elige.