Javier Anós: "Sigo disfrutando sobre el escenario mientras el cuerpo aguante"

Javier Anós (Zaragoza, 1948) es uno de los intérpretes de la obra ‘El jardín de Valentín’, que la compañía aragonesa Tranvía Teatro presenta desde mañana hasta el domingo en el Teatro del Mercado. Este montaje, con dramaturgia y dirección de Cristina Yáñez, «se estrenó en 2022 y luego hicimos un gira internacional que sigue hasta hoy. La semana que viene vamos a Georgia», cuenta Anós.

Javier Anós es una figura clave en la escena aragonesa de los últimos 50 años. Se formó en el Instituto del Teatro de Barcelona, fundó el Teatro de la Ribera junto a Pilar Laveaga y Mariano Anós en 1974, fue gerente del Teatro del Mercado, director técnico de los Festivales de Aragón y de la Feria Internacional de Huesca y director general de la empresa Embocadura. También destaca su labor docente en el Máster en gestión cultural del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de Madrid y el Máster en gestión de políticas y proyectos culturales de la Universidad de Zaragoza. También ha realizado estudios y mapas informatizados de infraestructuras y recintos escénicos culturales de España y ha sido consultor de proyectos de equipamiento de teatros, además de producir diversos montajes y espectáculos.

Después de todo este periplo, Anós sigue en activo sobre los escenarios. Desde hace ocho años forma parte del elenco de la compañía Tranvía Teatro en varios montajes. «Ya había dejado la empresa Embocadura y me había jubilado cuando un día, al poco de haber ido al Teatro de la Estación a ver un espectáculo y comentar que hacía tiempo que no me subía a un escenario, me llamaron de Tranvía Teatro para ofrecerme actuar en la obra ‘Milagro’, y curiosamente me contactaron también de Teatro del Temple para ‘La vida es sueño’, pero ya me había comprometido con la compañía de Cristina Yáñez, quien durante seis años fue actriz del Teatro de la Ribera», recuerda.

‘Milagro’ supuso la vuelta a las tablas de Anós –no se subía desde 2003–, aunque siempre había estado vinculado a las artes escénicas como gestor cultural e iluminador. «Luego hicimos ‘Diálogo de sombras’, un espectáculo con dramaturgia de Rafael Campos sobre un posible encuentro entre Valle-Inclán y Lorca. Daniel Martos hacía de Lorca y yo de Valle-Inclán. Hubo mucha sintonía con Daniel y Cristina Yáñez pensó en hacer con nosotros un nuevo espectáculo a partir de un texto de Rafael Campos –relata–. Pero empezamos a darle vueltas, a investigar sobre Karl Valentin y el cabaret de su época. Así que los personajes se plantean cuestiones en torno a esto, acerca de la existencia, en clave de humor».

Largo recorrido

‘El jardín de Valentín’ ha tenido un largo recorrido en Portugal, donde la han representado de norte a sur del país en diversos escenarios, y también han viajado con ella a Albania.

La vocación artística de Javier Anós, y la de su hermano Mariano, no tenía precedentes familiares. «Mi padre era farmacéutico y químico, pero nuestra inquietud artístico empezó pronto a despertar. Desde los 15 o 16 años, antes de entrar en la universidad, Mariano ya estaba en el TEU (Teatro Español Universitario) y yo me metí ahí también. Comencé a estudiar Filosofía y Letras, luego aprobé unas oposiciones para trabajar en un banco, me hicieron fijo, pero el teatro tiraba más», rememora.

En otro momento de su vida también decidió dejar una plaza fija en el Ayuntamiento de Zaragoza para seguir levantando proyectos en el ámbito del teatro independiente. Hoy, a sus 76 años continúa disfrutando sobre el escenario «mientras el cuerpo aguante», dice sonriendo. No hay mayor compromiso con las artes escénicas.