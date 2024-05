Vetusta Morla lanza 'Figurantes' tras anunciar su descanso: "Nos hacemos daño con esa necesidad de presencia constante"

La banda madrileña Vetusta Morla -compuesta por Juan Pedro Martín, Guillermo Galván Alonso, Juan Manuel Latorre, Álvaro B. Baglietto, Jorge González Giralda y David García 'el Indio'- lanza este 31 de mayo su séptimo álbum, 'Figurantes', tras el anuncio de su descanso hasta 2026, una decisión que han tomado porque creen que se están haciendo "daño" con la "necesidad de presencia constante".

"Es un parón como los que hemos hecho toda la vida, pero no nosotros Vetusta Morla, los seres humanos. Nos estamos haciendo un poco de daño con esa necesidad de presencia constante, con ese no parar. Nosotros hablamos con muchas personas que en sus ámbitos laborales viven de una manera en la que no nos permitimos la pausa", ha explicado el guitarrista del grupo, Latorre, en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, ha reivindicado "la reflexión" y "el silencio" con el objetivo de crear y "transformarse" y ha asegurado que la idea de querer parar se estaba gestando hace tiempo. "Cuando estás obligado a hacer todo el rato es imposible aprender", ha añadido el guitarrista.

Después de la pandemia

Por su parte, el vocalista del grupo, Pucho (Juan Pedro Martín), ha explicado que después de la pandemia de la Covid-19 Vetusta Morla entró en una dinámica de "velocidad muy complicada" que ha acabado con el lanzamiento de un álbum que no estaba planeado.

"Cuando estás metido en una dinámica de conciertos, de giras, y de discos te metes en una velocidad que es muy complicada de parar de golpe. Y ya había muchas cosas apalabradas para este verano, de conciertos, etc. Teníamos las canciones, no sabíamos muy bien cómo lanzar el disco", ha añadido Pucho para luego aclarar que no están haciendo nada que no hayan hecho anteriormente, solo "recuperar una vieja costumbre".

Vetusta Morla ha cumplido 25 años de carrera, ha realizado varias giras o ha hecho bandas sonoras para películas como 'La Hija', acontecimientos que Latorre cree que les ha hecho volverse "un poco chalados" y que les ha afectado a su salud mental, aunque se consideran "protegidos".

"Una buena red de apoyo, terapia, terapia... Cada uno tendrá sus herramientas. Estamos muy protegidos por varias razones: la primera es que nosotros desarrollamos toda la primera fase de nuestra carrera en un ámbito completamente distinto, en que las expectativas frustradas no eran un plato que te comías todos los días en las redes sociales servidas por gente que aparentemente es muy exitosa (...). Nosotros escapamos a eso, pudimos fracasar sigilosamente durante 10 años antes de tener una carrera. No solamente sigilosamente, sino que además lo hicimos gozosamente", ha explicado Latorre.

Álbum con "enfoque social"

Con 'Figurantes' la banda pretende recuperar ese espíritu y, por eso, se trata de un disco "de canciones" y sin un "concepto" concreto, simplemente encontrar el "enfoque social" con el que comenzaron a tocar hace 26 años.

"Ser artista no era necesariamente tener una carrera de éxito. En aquel entonces significaba estar con tus amigos, tenía un enfoque social, un enfoque de compartir tiempo con otras personas, compartir emociones. Ahora tiene un enfoque mucho más individual. No es ser, sino hacer. Nosotros ya éramos artistas y habríamos sido los más grande del planeta, aunque no hubiéramos tenido una carrera discográfica, ni de conciertos, ni nada. En ese sentido, tenemos una ventaja competitiva en lo que se refiere a mantener la cabeza encima de los hombros", ha concluido Latorre.