Por qué es tan famosa Taylor Swift y cuánto sabes de ella

La locura en Madrid y toda España por la llegada de ‘The ERAS Tour’, la gira mundial de Taylor Swift, ha hecho que el recién remozado estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid lleve meses lleno hasta los topes en las dos fechas de concierto de la estadounidense, que pasa cada noche de gira hasta cuatro horas sobre las tablas.

Los 69 tráilers de material, la citada duración del espectáculo, la propia altura (1.81) de la cantante, compositora y guitarrista de Pennsylvania… todo es grande y masivo en el mundo Swift (nada que ver con el zorro del mismo nombre de David el Gnomo, para los nostálgicos de esta serie de dibujos animados) e igualmente apabullante es su éxito en materia de reproducciones de sus temas en Spotify: donde otros artistas presumen de millones, ella lo hace de miles de millones.

¿Por qué es tan famosa? La música engancha, su físico apabulla, ha aparecido en la gran pantalla además de brillar en la música... pero son condicionantes que también tienen otras. La respuesta más acertada, probablemente, es una mixtura de todos esos factores, junto a haber llegado en el momento preciso y a la época apropiada para conquistar a público de edades muy diferentes.

Hay unas cuantas curiosidades sobre la gira y la propia artista que ayudan a entender un poco más el mundo de la nueva novia de América, cargo oficioso que ya han ostentado en otras épocas figuras como Mary Pickford (la primera de todas, hace un siglo), Shirley Temple, Debbie Reynolds, la gimnasta Mary Lou Retton (campeona olímpica de gimnasia deportiva en Los Angeles 84), Meg Ryan, Julia Roberts, Jennifer Aniston, Sandra Bullock o, más recientemente, Aubrey Plaza.

¿Qué son las ERAS?

El nombre de la gira alude a los once discos de la artista, regrabados y recolocados en las plataformas digitales recientemente con el fin de recuperar sus derechos de reproducción y explotación. Cada disco, muchos de ellos motorizados por sus relaciones y rupturas sentimentales, ha supuesto leves o radicales cambios de rumbo en la artista. En los conciertos de este miércoles y jueves en Madrid toca material de todos ellos, ya sea en canciones completas, 'medleys' o remezclas con temas ajenos que tienen afinidad sonora. Hay 11 eras en su carrera, siendo la propia gira una duodécima, articulada sobre un libreto recopilatorio de todas ellas.

Canciones sorpresa

En cada recital hay buena parte del repertorio que se repite, no siempre en el mismo orden, pero la artista de 34 años reserva temas sorpresa en cada parada de la gira, con lo que alimenta el interés de su masa de fans por identificar y compilar esos regalos ‘misteriosos’. Compone todos sus temas (el más largo, ‘All too well’, dura más de 10 minutos), pero en directo hace varias versiones, desde el ‘Can’t stop loving you’ de Phil Collins al ‘Riptide’ de Vance Joy, ‘Untouchable’ de Fearless o ‘Summer of 69’ de Bryan Adams, entre otros.

Parejas famosas

Ha tenido varias, desde los actores Jake Gyllenhaal (que rodó en Zaragoza con Guy Ritchie hace dos años: ‘All too well’ está dedicada a él), Tom Hiddlestone (‘Loki’) y Joe Alwyn (su noviazgo más largo) al DJ Calvin Harris o los cantantes Harry Styles y Joe Jonas; pero actualmente su pareja es la estrella de fútbol americano Travis Kelce, ganador de la Superbowl.

Sus ‘enemigos’ declarados

Ha tenido choques abiertos con dos famosas ‘celebrities’ de su país: el rapero Kanye West, toda una fuente de polémicas por sus salidas de tono y radicales opiniones políticas, y la modelo y personalidad televisiva Kim Kardashian, para la cual también hay pulla indisimulada (pero no denunciable: se ha cuidado de ello) en la canción ‘ThanK you aIMee’ (sigan las mayúsculas atípicas, que no encabezan frase). En la letra suelta perlas como "All that time you were throwing punches I was building something" (mientras te dedicabas a lanzar puñetazos, yo estaba construyendo algo) y otras más encendidas,

Sus grandes amigas

No hay estrella del pop que se precie sin su grupo de grandes amistades en el mundillo; dicen que entre pares hay obligación de entenderse o peligro de odiarse, y en el caso de la actriz y cantante Selena Gómez (recién premiada en Cannes), la modelo Cara Delevigne o las también actrices Sophie Turner (‘Juego de tronos’) y Blake Lively hay unanimidad total a la hora de querer a Taylor Swift. Son su armada de incondicionales (es recíproco) y la defienden a muerte cuando llegan los venablos.