Paco Paricio: “El titiritero es el demiurgo que les va da vida a las marionetas”

Quién lo conoce lo sabe: el teatro de Aragón y de España le debe mucho a Paco Paricio, cofundador de Los Titiriteros de Binéfar. Es algo más que un director teatral, un marionetista o un tititiritero insuperable, un actor que no cesa, también es escritor y divulgador de su oficio, dramaturgo, y posee una sensibilidad especial para dirigirse a los niños y a los adultos. Ha publicado muchos libros, y ahora aparecen dos, editados por la compañía y diseñados y maquetados por Víctor Gomollón: ‘Los secretos del titiritero o cómo mover un Polichinela’ y ‘La extraordinaria vida de Polichinela’, repletos de dibujos, de acotaciones, de las técnicas de manipulación para insuflar vida a esas figuras que solo esperan a que alguien les despierte el ánima y ese corazón adormecido.

¿Qué ha querido hacer? ¿Quiere enseñar las claves de su oficio?

He querido hacer el libro que me hubiera gustado tener cuando yo empezaba, pero la verdad es que si lo hubiera tenido no sé si lo hubiera podido ‘digerir’. Pues hay trucos y artificios que explico, cosas que son muy determinantes como la importancia de la mirada del títere que cuesta experiencia descubrirlos. Sí, quiero enseñar las claves: lo que considero necesario para que un espectáculo funcione, lo que significa respecto al teatro de títeres y a la vez respeto al público o ese ‘respetable’ grupo humano que nos sigue, nos alienta y se emociona.

Después de tanto y tanto como ha escrito, y de lo que han escrito de usted, ¿por qué estos libros?

Es un encargo. Un encargo que uno se hace a sí mismo. Viene a ser lo mismo de cuando la madre de Caperucita dice: “Tienes que llevar esta cesta con un pastel y una tarrita de miel y una botella de vino a la abuela que vive sola en el bosque”. Compro o asumo una obligación: no sé quién me la puso. Tal vez me la puso mi maestro Gerardo Duat.

Cuando mira hacia atrás, qué piensa ¿Paco Paricio es un actor, es el padre y la madre de los muñecos, es un contador de historias, cómo se ve?

Me gusta pensar que soy todo eso que dice.

¿Si volviera a nacer volvería a ser titiritero o le parece que hay algo para lo que estaba muy dotado y no lo ha hecho?

Siempre he dudado si tendría que haber seguido trabajando en la escuela en el mundo rural con los chavales. Creo que estaba muy dotado para eso; es verdad que he tenido mucho éxito como titiritero y que siempre tengo en cuenta la parte educativa, que no didáctica, de mi oficio.

¿Cómo ha sido para usted trabajar con Pilar Amorós, su compañera y cofundadora de Los Titiriteros de Binéfar? ¿Qué se han dado el uno al otro?

Contraste y contrapunto, tierra y horizonte, salida y llegada, espacio y anhelo, vuelo y camino. No puedo hablar de ella sino es en clave poética. Tal vez la felicidad más completa la alcanzo en ese momento en el que estando haciendo un dibujo para este libro o un espectáculo y ella realizando una tarea necesaria con los nietos, me dice: “Ayuda Paco”. Entonces, sé que estoy donde debo estar y dejo lo superfluo…

¿Tienen vida o no los monigotes, marionetas, títeres?

Rotundamente no. No tienen ninguna vida. Son objetos inertes. ¡El titiritero es el demiurgo que les da vida!

¿Por qué Polichinela? ¿Qué le debe usted y su familia?

Antes que nada, debo decir que llevo toda mi vida tratando de reconstruir la vida auténtica de Polichinela. A Polichinela lo considero el pícaro que se rebela contra el poder y que es una de las esencias de la cultura europea. Don Cristóbal en España, tan tratado por García Lorca; Kasper, en Alemania; en Inglaterra, Punch; Petrusla, en Rusia; Barriga verde, en Galicia; don Roberto, en Portugal; Karagosis, en Grecia. Debo reconocer que esperaba tener el segundo libro de esta colección que sacamos con motivo del 20 aniversario de La Casa de los Títeres, de Abizanda, sobre la vida de Polichinela, que por fin he reconstruido. Este segundo tomo está lleno de antiguas y viejas ilustraciones, que me resultan fascinantes. Llevamos muchos años recopilándolas, buscándolas, y hay historias preciosas detrás. Es como un cuento muy trabajado, hechizado, que creo que va interesar mucho y que, de algún modo, resume una parte capital de nuestra existencia.

¿Qué se siente cuando hay recambio? Sus hijas, Eva y Marta, las suyas y las de Pilar, siguen con el oficio y trabajan en la compañía con inmensa energía.

Se siente que te haces viejo, que debes aprender a serlo, que te puedes dedicar a lo verdaderamente importa, qué tal vez habías perdido la esencia verdadera del juego y que tienes oportunidad de recuperarlo. Y sientes también que en algo has acertado.

¿Cuál es el nivel de verdad del teatro de títeres en Aragón?

Entre todos somos potencia en España y tal vez un poquito también fuera, y no lo sabemos… Me gustaría que todos los políticos, de cualquier signo, nos usaran como ‘señal’ o estandarte de la cultura aragonesa. Le dejo un lema o un eslogan: “Hay motivo”.

Recuérdenos cuándo va a estar en la Feria del Libro de Zaragoza.

Este domingo, 2 de junio, firmo en la caseta de Arbolé por la mañana a las 12 y el jueves 6 en la caseta de Jekyll & Jill, que dirige Víctor Gomollón, por la tarde.