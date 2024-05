Cuenta atrás de una zaragozana para ver a Taylor Swift: "Va a ser el concierto de mi vida"

El personaje del momento sin lugar a dudas es la cantante pop Taylor Swift. Su fenómeno ha llegado a España para revolucionar el país con sus dos únicos conciertos de su gira mundial ‘The Eras Tour’. Este miércoles se celebra el primero en el Santiago Bernabéu y sus fans, que llegan de todas partes del mundo, están ultimando los detalles para disfrutar del que se puede denominar el concierto del año.

Los preparativos no son pocos, todo lo que envuelve esta figura internacional trae un sinfín de trabajo: ‘looks’ personalizados en sus discos, maquillajes, pulseras de la amistad, merchandising son elementos imprescindibles para acudir a la gran cita. Aunque a veces el tiempo va en tu contra como ha sido el caso de la zaragozana Alba Ibáñez.

Esta 'swiftie' de 23 años está cumpliendo un sueño de manera inesperada, que incluso le ha impedido poder prepararse a conciencia para el concierto: "Conseguí las entradas con una amiga hace cinco días cuando liberaron algunas y aún sigo en shock". Le ha pillado tan de improviso que no ha podido ni crearse la indumentaria perfecta, pero tiene claro que va a llevar la marca de Taylor Swift al concierto: "Con tan poco tiempo no he podido hacer nada, pero voy a ir con una camiseta del merchandasing para ir acorde al tema". Y es que además estos productos se han convertido en algo codiciado desde que el martes se abriera la tienda oficial, las colas comenzaron a rodear el estadio Santiago Bernabéu para conseguir productos que llegan a rozar los 80 euros en algunos casos.

Desde la grada, en el sector 228, va a poder ver a la artista y tiene claro cuál es la ‘era’ que más espera: "Tengo muchas ganas de ver la nueva parte que ha hecho", afirma. La cantante lanzó hace un mes su undécimo álbum ‘The Torture Poets Department’ y ha añadido una parte más al concierto, siendo una sorpresa para sus fans: "Sé más o menos lo que esperar del resto por la cantidad de vídeos que hay en redes sociales, pero ésta, al incorporarla hace poco, he visto menos y sé que me va a sorprender más".

Aunque lo nuevo pueda generarle más interés, la zaragozana espera con ansias otra canción de su repertorio: "Tengo muchas ganas de escuchar ‘All too well (10 minutes version)’ porque es una de mis canciones favoritas". Las tres horas y media de espectáculo según palabras de Alba van en camino de convertirse "en el concierto de mi vida".