Una orquesta con músicos de hasta 90 años en busca de nuevas vocaciones

Antonio Ballarín, a sus 90 años, se subirá este viernes al escenario para acompañar a sus antiguos compañeros de la Orquesta Sertoriana de Púlso y Púa. Aunque ya no forma parte de ella, hará una excepción para participar en el concierto aniversario que celebran el viernes, 31 de mayo, en la Fundación Ibercaja de Huesca (19.00). Se puede decir que la agrupación conmemora sus 50 años más cuatro, ya que en el 2020 cumplía medio siglo pero había poco que festejar en medio de la pandemia, por lo que retrasó el cumpleaños hasta ahora.

La orquesta, formada por 18 integrantes, se fundó en 1970. Dio sus primeros pasos en las reuniones de la tarde de los domingos en casa de Jesús Montull, donde tocaban cuatro o cinco amigos. Adoptó el nombre de Orquesta de Pulso Nueva Sertoriana, en alusión a la antigua universidad de Huesca, como continuadora de la Rondalla Sertoriana, fundada en 1910 bajo la dirección de Enrique Capella.

Los actos del aniversario se han presentado este martes en el Instituto de Estudios Altoaragoneses. El presidente de la agrupación, Alberto Segura, lo mismo que el portavoz de la comisión organizadora, José María Lafuerza, y el músico Alfredo Arias, reconocen que el concierto pretende además atraer nuevas vocaciones.

La orquesta, muy vinculada a la Escuela Municipal de Jota, se nutría tradicionalmente de los profesores de esta, pero ahora hay un problema de relevo generacional. "Hacemos un llamamiento a la gente a la que le gusta la música. Estaremos encantados de que se incorporen e incluso de que aporten otros instrumentos", han señalado.

Tradicionalmente, en ella han sonado guitarras, laudes, bandurrias, mandolinas o guitarricos, pero se ha abierto a otros instrumentos como el acordeón o el violín. A lo largo de los 54 años se han ido incorporando mujeres y ahora, comenta Mercedes Porta, "somos fundamentales, aunque yo estuve muchos años sola".

El concierto quiere ser un homenaje a todos los músicos que han pasado por sus filas. Al escenario se subirá Antonio Ballarín, el más veterano, que ya ha dejado de acompañarlos de forma habitual en las actuaciones por razón de su edad. Interpretarán piezas clásicas de Pérez Prado o Carlos Gardel, pero también obras más contemporáneas de Ben E. King, como 'Stand By Me', o de Freddy Mercury, 'Queen for plectro'.

Además de este concierto, los actos del aniversario incluyen una exposición en la Fundación Ibercaja de Huesca donde se hace un recorrido a su medio siglo de vida a través de las fotografías.