¿Por qué es el de Lemon Twigs uno de los conciertos del año en Zaragoza?

No atraerá a las multitudes de los ‘shows’ de Anuel en el Espacio Expo, de Estopa en el pabellón Príncipe Felipe o de Enrique Bunbury en La Romareda. Sin embargo, la velada que protagonizará The Lemon Twigs este jueves en la sala Oasis está llamada a ser uno de los conciertos del año en Zaragoza.

Este dúo neoyorquino, formado por los hermanos Brian D’Addario y Michael D’Addario, ha adquirido en sus nueve años y cinco discos de carrera el estatus indiscutido de banda de culto. Sus perfectas melodías, que se alimentan de las más selectas esencias musicales de los 60 y los 70, son un cheque en blanco y al portador. Un placer que se experimentará por primera vez en la capital aragonesa.

¿Qué hace tan especial a The Lemon Twigs? Cinco destacados miembros de la escena zaragozana aportan su parecer como fans declarados de estos chicos de Long Island.

Sergio Vinadé, integrante de El Niño Gusano y de Tachenko, es el promotor y responsable del acontecimiento. "Cada vez es más difícil, y por no decir casi imposible, ver a grupos internacionales en una sala y en el mejor momento de su carrera. Es por eso que es tan especial el concierto de este jueves. Acaban de sacar el que seguramente es su mejor disco, en dura pugna con el anterior. Para los que no los conozcan estoy seguro que será el descubrimiento del año, y para los que los conocemos, el acontecimiento", apunta.

Tampoco faltará a la cita otro ilustre, Pedro Vizcaíno, propietario del sello You Are The Cosmos, que ha editado seis elepés imprescindibles de Ronnie D’Addario, el padre de las criaturas y quien les inoculó el veneno de la música. "The Lemon Twigs es un grupo maravilloso. Sus dos últimos discos con espectaculares, un ejercicio de estilo de épocas pasadas. Gustan tanto a la gente joven como a los más mayores. Es un lujo que vengan a Zaragoza", proclama.

Felicidad e impaciencia

Un entusiasmo que comparte Álex Ortega, líder de la banda zaragozana Calavera. "La primera vez que los escuché en 2019, no me podía creer que fueran un grupo actual. Tampoco que tuvieran unos insultantes 18 y 19 años. Me enganché a su ópera rock de ‘Go to school’ y a sus alucinantes vídeos en directo. Pero no fue hasta el año pasado cuando me terminaron de volar la cabeza con ‘Everything harmony’. Un disco redondo y maduro, repleto de ‘singles’ con un mix de influencias que van desde los Beatles, Beach Boys o Todd Rundgren, pasando por David Bowie, Rolling Stones, Supertramp, Posies… Estoy feliz, impaciente y aún incrédulo de que vaya a poder ver a uno de mis grupos favoritos en mi ciudad. Gracias", asevera exultante.

Jau, fundador del colectivo Zaragoza Feliz Feliz, se sube a esta ola de reverencia y admiración. "La visita de Lemon Twigs a Zaragoza tiene cierto halo de esos conciertos míticos de grupo internacional que llega en su mejor momento, cuando hay que verlos. Sus dos últimos discos me parecen dos clásicos instantáneos, plagados de melodías perfectas y temas que podrían firmar perfectamente los Beach Boys, the Kinks o Simon & Garfunkel. Que las influencias viejunas de los hermanos D’Addario no echen para atrás al público más joven: tienen menos de 30 años y llegarán por aquí tras su paso por el Primavera Sound. Bravo por esos promotores que se siguen arriesgando", aduce.

Completa este retrato a cinco manos el promotor Chema Fernández, responsable de Antípodas Producciones y musicólogo de gusto refinado. Su diagnóstico es rotundo: "Hace años que una banda de power pop no tenía tanto éxito y eso, para los amantes del género como yo, es una alegría, poniendo en primera línea de nuevo esas magníficas influencias de Beatles, Todd Rundgren, The Move, Beach Boys o de la New Wave de los 80, al igual que comprobar que mucha gente muy joven les escucha. En mi caso, además, está el aspecto personal: su batería, Reza Matin, es un buen amigo que lidera como cantante y guitarra otra de mis bandas favoritas del momento, Uni Boys, que ya presentó su primer disco en Zaragoza y vuelven el 23 de junio a presentar el segundo".

Las entradas para el concierto se pueden adquirir a través de la plataforma www.wegow.com a un precio de 23 euros más IVA.