El fenómeno Taylor Swift enloquece Madrid

Quedan horas para que Taylor Swift pise fuerte el escenario en Madrid. La cantante del momento hace sus dos únicas paradas en España el 29 y 30 de mayo en el renovado Santiago Bernabéu y la capital española se ha llenado ya de brillos y fanáticos.

Llevaba sin hacer una gira mundial desde 2018 con su 'Reputation Stadium Tour', pero no pisaba España desde 2011 con su gira 'Speak Now', que no gozó de los números que ha alcanzando con estas dos fechas. Cantó ante 4.000 personas y no llegó a colgar el cartel de todo vendido en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ahora con su gira 'The Eras Tour' va a reunir a 130.000 personas en dos días. Su ausencia en la península se ha hecho notar y la muchedumbre está del todo enloquecida tras llevar trece años en ascuas.

Preparación previa

Ser 'siwftie' es todo un trabajo casi a tiempo completo. Su preparación para estar listos para el concierto del momento requiere esfuerzo ya que todo lo que se mueve al rededor suyo es a grandes dimensiones.

Yol Palacio, una zaragozana creadora de contenido, contaba a este periódico que llevaba meses preparándose. "He realizado alrededor de cien pulseras de la amistad para intercambiar con la gente y he personalizado mis propios 'looks' para los conciertos". Y es que durante estos días Madrid va a lucir una gran variedad de estilos alrededor de las temáticas de los once discos de la artista. Desde su estilo más country dedicados a su álbum debut, estilos más románticos por 'Speak Now' o 'Lover' o hasta de lo más sensuales por su disco 'Midnight'.

Días de acampada

Cambiar el colchón cómodo de casa por el asfalto de las inmediaciones del Santiago Bernabéu no parece una mejoría de calidad, pero si es por conseguir el puesto perfecto para ver a Taylor Swift, sus jóvenes seguidores están haciendo el esfuerzo.

A pesar de que hasta el miércoles a las 16.30 no se abren las puertas para acceder al recinto, los seguidores ya se están instalando. El apoyo entre sus seguidores es tal que entre ellos, aunque no se conozcan, hacen turnos para no perder el sitio privilegiado en la fila y estar cada vez más cerca de tocar la puerta de entrada. Así, abandonan durante unos días sus puestos de trabajo, clases y responsabilidades para estar dedicados expresamente a Taylor Swift.

Y si la gente ya es más que numerosa en la fila para entrar, las colas para comprar los productos oficiales no se están quedando atrás. No eran ni las 10.00 de este martes cuando ya había una fila rodeando el estadio para comprar 'merchandasing' para nada barato. Por un cartel del concierto sus seguidores están pagando 20 euros y hasta 80 por una sudadera con su rosto.

A problemas, soluciones: pañales para adulto

Tres horas y media de concierto de la artista, cuarenta minutos de su telonero, más la cola previa es mucho rato invertido. Y hay más de uno que no se quiere perder ni un segundo de toda la experiencia, por lo que queda reducida a ninguna la posibilidad de hacer algo tan básico como ir al baño. Una joven en Tiktok (@eirascheper) compartió su solución para acabar con el problema: llevar pañales para adulto. Parece de risa y se le ha cuestionado bastante por ello, pero muchos otros seguidores avivaron la cuestión interesados para hacerlo ellos lo mismo.