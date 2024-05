Sandra Araguás insiste, en dos nuevos libros, en su amor a la tradición oral y a la montaña

ZARAGOZA. Sandra Araguás (Huesca, 197) se ha convertido en una de las voces más personales y constantes de la literatura infantil y juvenil de Aragón. El año pasado recibía el premio 'Artes & Letras' de literatura infantil y juvenil. Hace una década, con su marido José, fundaba la editorial Sin Cabeza (un sello unipersonal hasta ahora), donde publica sus cuentos, sus álbumes ilustrados y algunas novelas, siempre acompañados de distintos ilustradores: David Guirao, Virginia Ogalla, Vicky de Sus, Alberto Gamón, Rosa Mai o Jokin Mitxelena, entre otros. Con pocas semanas de diferencia salen ‘La cartica coloradica’ y ‘La vaca Mandarina’. El primero es para los más pequeños; el segundo, para lectores de edad más avanzada. Sandra es investigadora de la tradición oral y también cuentacuentos.

Explica, casi con el tono que suele emplear en sus funciones: “‘La cartica coloradica’ es un cuento que viene desde la tradición oral aragonesa. Me lo contó un señor de Arguis que se llamaba Lorenzo Cebollero. Era un gran narrador que tenía una memoria increíble”, dice de entrada. Se explaya: “En el cuento una maestra recibe una 'cartica coloradica' pero al llegar a casa la ha perdido. Descubre que la lleva en la boquica una perrica. A partir de ahí tendrá que ir consiguiendo diferentes cosas para poder recuperar misteriosa cartica y ver quién se la ha enviado. Una historia con sabor a tradición oral, repeticiones y rimas”. Es uno de esos cuentos encadenados que sirven para viajar, conocer la naturaleza, familiarizarse con los animales y comprobar que todo, todo está conectado. Un cuento circular, que acaba casi donde empieza.

Sandra Araguás, el pasado diciembre, la noche que recibió el premio 'Artes & Letras' de literatura infantil y juvenil. A. C./Heraldo.

“Las ilustraciones de Virginia Ogalla nos cuentan el proceso de búsqueda, pero añadiendo en un segundo plano muchísima más información. He intentado hacer un trabajo llego de luz, en el que toda la trama transcurre en un pueblo y sus alrededores, lleno de movimiento y paisajes rurales preciosos”, insiste Sandra.

Tanto ella como José intentan afinar cada vez más las ediciones, sus interiores, la conexiones secretas y no tan secretas: “Las guardas como siempre son un juego y en este caso están repletas de sellos con imágenes que habrá que encontrar dentro del libro: objetos, insectos, etc. Queremos que ‘La cartica coloradica’ llegue a cuantos más niños y niñas mejor, y que pidan que se cuente tantas veces como Lorenzo se lo pedía a su madre. Además de ser una excusa para que miremos emocionados el buzón por si recibimos una cartica (y que no sea del banco)”. Una cartica que puede ser un cuento, un libro fascinante o quizá una inesperada misiva de amistad o de amor. ¿Quién sabe? Virginia Ogalla es una ilustradora muy consolidada, ya habían colaborado antes las dos, e iluminó un delicioso libro: ‘María Moliner. La cuidadora de palabras. Vida de María Moliner’ (Kalandraka) de Alejandro Pedregosa.

Portada del libro de Sandra Araguás y Jolin Mitxelena, que se presenta el viernes en la Feria del Libro de Huesca. Jokin Mitxelena/Sin Cabeza.

Si ese libro ya llegó al Día del Libro, el próximo viernes se presentará en la Feria del Libro de Huesca, y también lo firmará en Zaragoza, ‘La vaca Mandarina’, un libro diferente, más extenso, con otro formato incluso, más convencional: ‘La vaca Mandarina’, que tal como cuenta la escritora tiene dos claros antecedentes: ‘La tía Enriqueta’ y ‘Amina quiere ser bruja’, ilustrados ambos por Jokin Mitxelena.

“A mí me gusta mucho no solo escribir cuentos sino contarlos luego antes los niños. Me gusta también que ellos sean partícipes del arte de contar. Creo que esos dos cuentos le han gustado a los lectores y por eso he escrito una nueva historia. Este relato narra la historia de un chico que vive en las montañas y establece una relación muy especial con una vaca llamada Mandarina”, ha dicho la escritora. Como siempre ocurre suceden muchas cosas. De nuevo, Jokin Mitxelena (San Sebastián, 1962), un autor con un gran sentido de la narratividad y el color.