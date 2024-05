Manuela Adamo: "Aragón tiene pendiente revalorizar el dance"

Romana de origen, aragonesa de adopción, Manuela Adamo ha sido bailarina, coreógrafa y productora antes de desembocar en el terreno de la historia y la antropología. Descubrió la jota aragonesa de la mano de su compañero personal y artístico, Miguel Ángel Berna, y en los últimos años está desarrollando una intensa labor científica. Investigadora del tarantismo en España e Italia, en 2016 coordinó la reedición del libro ''La danza de espadas y la tarantela'. Y en los próximos días llegará a las librerías una reedición del manual clásico de 'El dance aragonés', de Arcadio Larrea, que ha coordinado, al igual que el anterior, para la Institución Fernando el Católico. Profesora de la Universidad San Jorge, está realizando su tesis doctoral sobre los 'Usos políticos de la cultura y el folclore durante el franquismo'.

"No es un estudio sobre la jota en el franquismo -subraya-, sino sobre cómo era la cultura en la época y quiénes eran sus protagonistas. Hay un apartado importante que lo dedico a estudiar la labor de Coros y Danzas de España, que estaba dentro de la Sección Femenina de Falange, pero también me ocupo de la 'otra realidad', en torno a los folcloristas y musicólogos, algunos de ellos españoles y otros extranjeros, que trabajaron en esa época en España.

En los últimos meses, Adamo ha estado profundizando en el estudio del folclore oscense, gracias a un proyecto de investigación del Instituto de Estudios Altoaragoneses, y en las figuras indispensables de Carlos Vidal y Pedro Azorín. Paralelamente, prosigue en el estudio de la labor realizada por el norteamericano Alan Lomax, el alemán Marius Schneider (el que fuera director de la sección de folclore del Instituto Español de Musicología) y Arcadio Larrea. Entre tanto organiza cursos, da conferencias o prepara ediciones, como esta de 'El dance aragonés' de Arcadio Larrea (1907-1985). La obra que publicó en 1952 este musicólogo navarro, hijo del maestro de Gistaín, es hoy muy difícil de encontrar, aun en bibliotecas, y la Institución Fernando el Católico ha decidido reeditarla, con un bonus muy especial.

"La obra originalmente se tituló 'El dance aragonés y las representaciones de moros y cristianos. Contribución al estudio del teatro popular'. Tenía más de 800 páginas y se publicó en Tetuán por el Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Árabe -relata Manuela Adamo-. La reedición aparece ahora en dos volúmenes porque incluye un material valioso. El texto original se reproduce tal cual, acompañado de mi estudio introductorio. Pero, además, el músico y folclorista Mario Gros sabía que Larrea había previsto publicar el libro acompañado de partituras y que estas se habían conservado. No sabemos por qué no se publicaron en su día, quizá por no hacer más voluminosa la obra. El caso es que permanecían inéditas, desconocidas, y se se han incluido en un anexo musical, con un estudio introductorio del propio Mario Gros". Si 'El dance aragonés' era ya una obra de referencia ineludible para todo aficionado al folclore, en esta reedición a cargo de la IFC, Manuela Adamo y Mario Gros adquiere una nueva dimensión.

Los danzantes de Huesca, durante las fiestas de San Lorenzo. Javier Blasco

"Cuando acabó la guerra civil, a Arcadio Larrea lo destinaron a la Dirección Nacional de Regiones Devastadas, lo que le permitió una gran movilidad. En 1941 empezó a recopilar dances, y fue el dance el que lo introdujo en el mundo del folclore. Él le puso en el título del libro el adjetivo de 'aragonés' porque reconoció características distintivas en él. Aunque ya se habían acercado al dance figuras como Ricardo del Arco, fue Larrea quien le dio carta de naturaleza porque hasta entonces era una manifestación folclórica que no llamaba mucho la atención entre los especialistas. Él lo revalorizó, pero todavía nos queda mucho que hacer en este terreno: Aragón tiene pendiente aún la tarea de reivindicar el dance".

Un documental sobre Alan Lomax

Curiosamente, pese a la importancia nuclear de esta obra, Larrea apenas es recordado por ella. "Fue el comienzo de su carrera -añade Adamo-. Terminó un poco decepcionado de cómo lo trataron, tenía la sensación de no ser apreciado por lo que había hecho en Aragón. En cualquier caso, aquel estudio fue el inicio de su trayectoria como investigador y recopilador. Estudió otras culturas, otras manifestaciones folclóricas en otras regiones de España".

El libro ahora reeditado no se ocupa de la jota, actualmente en proceso de revalorización, tanto social como científicamente, pero Manuela Adamo sí sigue en ella y analizando el papel de recuperación e instrumentalización del folclore que realizó Coros y Danzas que, subraya, "hay que juzgar y valorar siempre en el marco del momento histórico en que actuó". En cualquier caso, su proyecto más inmediato, en el que está trabajando desde hace meses, es un documental sobre los trabajos de Alan Lomax. "Es una figura digna de estudio -subraya-. Llegó a España en 1952, el mismo año en que Larrea publicó el libro sobre el dance. Recorrió Aragón y Valencia recogiendo cantos populares, testimonios que hoy son únicos. Y lo hizo con dificultades, Vigilado por el FBI, las autoridades franquistas vigilaban sus movimientos en España".