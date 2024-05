José Luis Corral desmonta la batalla que nunca existió de don Pelayo

El filósofo inglés John Locke escribió, en el año 1670, que «todo historiador es un mentiroso». José Luis Corral (Daroca, 1957, conocido escritor de novela histórica y catedrático de Historia Medieval, esta vez nos obsequia con un ensayo muy sesudo y muy bien documentado en el que denuncia las falsificaciones de la historia. Y que mejor ejemplo que la famosa batalla de Covadonga.

El autor reflexiona sobre las tergiversaciones y las mentiras que se han escrito a lo largo de los siglos. Es lógico, en parte, que en los siglos que abarcan la Alta Edad Media se escribieran crónicas que se posicionaban al lado de los vencedores, magnificando batallas y dando al caudillo calidad de héroe.

Si se sigue manipulando la historia en pleno siglo XXI que no harían en los siglos VIII, IX y X. Baste como ejemplo actual la manipulación por parte de algunos historiadores catalanes hablando de algo que nunca existió: La Corona Catalano-Aragonesa.

El régimen franquista abrazó muchas de esas historias relacionadas con la Reconquista ya que, no en vano, su cruzada la comparaba con aquella: la batalla de Covadonga como fiel ejemplo de reconquistar Hispania. Y, como no, el Cid Campeador como muestra de un caudillo fiel y heroico. Nada más lejos de la realidad ya que éste fue un mero mercenario que por sus intereses, sobre todo económicos, luchaba ora con los árabes ora con los cristianos.

José Luis Corral, que regresa a la investigación, nos dice al respecto: «No es necesario insistir en la inconsistencia, parcialidad, tendenciosidad y manipulación que presentan las fuentes escritas para la historia de la Península Ibérica en la Alta Edad Media».

Este libro trata de una compilación muy completa de la historia que abarca desde la Hispania visigoda hasta más allá de la invasión árabe. Y de ella habla de la invasión árabe, en el año 711, con todo lujo de detalles. Para la construcción de este ensayo, Corral ha estudiado una ingente cantidad de documentación que le llevó dos años. Así, al principio, nos hablará larga y extensamente de la manipulación de la historia. Los sucesos históricos siempre se han escrito con un sentido muy parcial.

Por suerte, en pleno siglo XXI, tenemos una nueva arma para desenmascarar todas estas falacias: el revisionismo histórico. Este método de estudio no solo reinterpreta los textos escritos, sino que se apoya firmemente en la arqueología moderna, que maneja métodos biológicos, físicos, químicos y nucleares. Y, gracias a ella, podemos afirmar actualmente que la invasión árabe se produjo de forma pacífica. Aquella falacia que dice que entraron a sangre y fuego, se desmonta totalmente. En todas las localidades que en su día fueron invadidas no se encuentra ningún nivel de cenizas, es decir, no se produjo ningún fuego o incendio.

Y fue en las crónicas de Alfonso III a partir del año 883, cuando se elaboró el relato mitificado de la legendaria batalla de Covadonga. Se necesitaba un héroe (Pelayo) y una circunstancia de vital importancia que elevara la moral de los vascones, astures y cántabros (la batalla). Es la única referencia que se localiza al respecto.

Tras un estudio exhaustivo de las fuentes escritas, tanto cristianas como árabes, se puede concluir que la batalla de Covadonga fue un mito, nunca existió.

LA FICHA

'Covadonga. La batalla que nunca fue'. José Luis Corral Lafuente. Ediciones B. Barcelona, 2024. 512 páginas.