Erasmo Fenoy: "Existe una normalización social del ecosistema en torno al narco"

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón ha entregado este miércoles el Premio Fotoperiodistas de Aragón 2023, dotado con 3.000 euros, al fotógrafo algecireño Erasmo Fenoy Núñez, por su trabajo 'Lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar'.

La obra premiada se compone de un total de 15 fotografías, la más antigua de 2008 y la más reciente de 2023, que reflejan cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado combaten la lacra del narcotráfico desde el inicio del siglo XXI en esta comarca de la provincia de Cádiz.

Erasmo Fenoy (Algeciras, 1980) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Europea de Madrid y lleva casi dos décadas trabajando en el ámbito profesional de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía en el diario ‘Europa Sur,’ cubriendo la información del Campo de Gibraltar para las diversas cabeceras del Grupo Joly en Andalucía.

“La labor de los reporteros gráficos se ha visto bastante maltratada sobre todo desde principios del siglo XXI, con la entrada de las nuevas tecnologías y la creciente digitalización de la información, cada vez más esclava de la inmediatez, la búsqueda compulsiva del clic y la amenaza constante de las ‘fake news’ -ha destacado Fenoy-. Es por ello que el buen uso del fotoperiodismo constituye un contrapunto pausado, reflexivo y analítico de la realidad informativa, haciéndose fundamental para entender este mundo tan complejo y en continua transformación”.

Fenoy ha agradecido al Grupo Joly la confianza en su trabajo para desempeñar “esta pasión que tanto me ha aportado en mi vida y me ha hecho crecer no solo como profesional, sino como persona a lo largo de estos 19 años”. El fotoperiodista ha dedicado el premio a sus compañeros de redacción del diario ‘Europa Sur’: “Gracias a su labor diario y a su profesionalidad han ayudado a desarrollar este proyecto”, ha subrayado.

Sobre su trabajo y su día a día a la hora de documentar el problema del narcotráfico en Cádiz, Erasmo Fenoy ha explicado que es una cuestión “bastante peligrosa, con muchas aristas, sobre todo en la zona del Campo de Gibraltar, también en la zona costera de la provincia gaditana, dada su situación geoestratégica. Somos frontera con el principal fabricante de productos de hachís del mundo, que es Marruecos, y tenemos otra frontera con la colonia británica de Gibraltar”.

Fotografía de la serie 'Lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar', de Erasmo Fenoy. Erasmo Fenoy

El fotoperiodista ha destacado que desde el siglo XVIII se establecieron allí una serie de comunicaciones que han derivado en el negocio de la logística -legal e ilegal-. En el caso del contrabando y el narcotráfico, “se trata de un negocio de transporte de mercancías, cada vez con mayor valor y más margen de beneficio. Durante la Guerra Civil se comerciaba con productos de primera necesidad como el azúcar, la carne, el cacao…, luego fue el tabaco y después el hachís, que daba mucho más margen de beneficio”.

También se ha referido a la empatía de algunos habitantes de la zona con los delincuentes “porque hay ciertas personas que ya no distinguen lo legal de lo ilegal y existe una normalización social del ecosistema en torno al narco. Además, esto se ha acrecentado debido al abandono administrativo que durante largo tiempo ha sufrido esta zona”.

El galardón de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón y Caja Rural de Aragón ha sido concedido por un jurado compuesto por los profesionales Ana Palacios, Sofía Moro, Cristóbal Manuel y José Miguel Marco -jefe de Fotografía de HERALDO- junto al director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la cooperativa de crédito, Íñigo Martínez Redín. Según el fallo, el conjunto de las 15 fotos de Fenoy “eleva su significado y nos traslada la dimensión y complejidad del tema”, calificándolo de “fotoperiodismo cercano y sobrio”.

Asimismo, el jurado ha destacado con una mención especial el trabajo 'Fortaleza Bajmut', de Diego Herrera Carcedo, una serie de fotografías sobre la resistencia de la ciudad de Bajmut contra los ataques del ejército ruso en la guerra de Ucrania, entre mayo de 2022 y abril de 2023.

El trabajo premiado y la mención del jurado, elegidos entre 67 proyectos presentados, se pueden ver desde esta tarde en la sala de exposiciones del edificio Caja Rural de Aragón (Cuatro de Agosto, 4), en Zaragoza, donde esta tarde (18.00) se inaugura la muestra fotográfica con las imágenes del trabajo premiado y las de la mención de honor, en la que se hará entrega del trofeo del premio al ganador del mismo.