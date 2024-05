Los conciertos de Zaragoza Florece: de Ziro a Muro Kvartet, Lu Demie o Fresquito y Mango

Zaragoza Florece comienza este jueves 23 de mayo con un espíritu multidisciplinar, colorido y ‘buenrollista’ que invita por cuarta vez a los zaragozanos a un paseo con fuste por el Parque Grande José Antonio Labordeta. Las flores lo inundan todo, como las delicias gastronómicas y las actividades culturales, en las cuales la música en vivo tiene un papel preponderante.

En el programa se cuenta con artistas aragoneses o radicados en Zaragoza repartidos en cinco localizaciones: el Puente de los Cantautores, la Escalinata del Batallador, la Rosaleda, la Zona Picnic o el Escenario Ibercaja, el más grande de todos. La idea es repartir juego en cuanto a estilos, ritmo y concepto de espectáculo, con mayoría (no exclusividad) de talento joven y propuestas para todos los gustos, al insuperable precio de cero euros.

Jueves 23 de mayo

La jornada comienza con Andrés Macnamara en la Zona Picnic, a las 13.00; se trata de un músico versátil que alterna el piano y la guitarra para imbuirse de temazos de Beatles o Serrat. Seguirá en el mismo espacio Drizzyclare (14.00), una de las mejores DJs jóvenes de España, bregada en plazas ta exigentes como la Razzmatazz barcelonesa o el Antídoto madrileño.

A las 18.00, Javier Ekhabel se va a presentar en el Puente de los Cantautores con un dechado de rimas poderosas y bases contundentes: música urbana de altos vuelos. Cerrará el día Ziro en el Escenario Ibercaja (20.30) con su primer disco recién salido del horno, ‘Falso techo’: una banda que también borda las versiones y se maneja con soltura en el pop y el rock.

Viernes 24 de mayo

La avanzadilla del fin de semana comienza con el dúo Aurora Boreal en la Escalinata del Batallador (12.00). A su década larga de trayectoria en las versiones le acaba de suceder un primer esfuerzo en temas propios, ‘Boreal’, ya disponible en plataformas y que avanza disco. Una hora después asoman los Modelo en formato DJ; este dúo zaragozano comienza su andadura tocando en la calle en Brighton, y en los últimos años han sido ‘roadies’ de UB40 por todo el mundo. Su presentaciones son toda una fiesta.

Casi al mismo tiempo (13.15) actúa Mario Funes en el Puente de los Cantautores. Antiguo miembro de bandas como 13Krauss, Oakland o Embers Path, tiene un elepé solista: ‘Actos y temores’. Competirán por atención a la misma hora Carolina y los Alisios desde la Escalinata del Batallador: una pequeña ONU con vértice en los Pirineos, que hace suyas canciones inmortales de Iberoamérica, desde Chavela Vargas a Caetano Veloso.

Ziro protagoniza la única doble presencia de estas jornadas. Vanillabloom

Para quienes se queden con ganas de más Ziro, su versión acústica (ZR) toca a las 18.00 en La Rosaleda. Un rato después (18.30) van a asomar los V. I. P. en la Escalinata del Batallador con versiones de Miguel Ríos, El Último de la Fila, Sabina o Radio Futura. El Escenario Ibercaja se abre a La Mujer Inversa a las 19.30, con la versatilidad y original enfoque interpretativo de Ana María Acón como banderas.

La jornada acabará en ese mismo escenario con The Winebrothers (22.00), nuevos favoritos de las bodas por toda España, tipos elegantes y avezados en proyectos de amplio calado (Solobera, Carlos Páramo...) que hacen suyos éxitos de Los Rodríguez, The Beatles, Piratas, Coldplay, Vetusta Morla, Lori Meyers, Izal o La La Love You.

Sábado 25 de mayo

La rotunda voz de Viki Lafuente atronará la Escalinata del Batallador el sábado a las 12.00. Janis Joplin estaría orgullosa de su garganta y desempeño escénico: también Chris Cornell cuando hace ‘Black hole sun’. En el Puente de los Cantautores (13.15) estarán Will O’Wisp (Andrés, Craver, Diego y Killian), música y humor en armonía; a la misma hora, en el Escenario Ibercaja, el saber hacer rumbero de las China Chana (orgullo de Villamayor) pondrá a bailar al personal.

Zoe DJ se adueñará en la Zona Picnic desde las 14.30, como lo hace de los tardeos zaragozanos todo el año; a las 18.00, Leyreny mostrará su calidad en las versiones de éxitos pop y temas propios como ‘Tócate’ o No te da vergüenza’. A las 19.00, el Escenario Ibercaja recibirá a Q+TDA, dúo indie compuesto por la vocalista Lucipepsi u el instrumentista Koke-Cola.

Fresquito y Mango, el sábado en el Parque. Instagram

La jornada sabatina se cierra con los zaragozanos Tango El Garage en la Escalinata del Batallador (20.15), centrada en la salvaguardia de esta tradición argentina desde hace 26 años, y la sensación del pop nacional actual Fresquito y Mango (Escenario Ibercaja, 22.00), joven dupla zaragozana que brilla en la producción ajena y la factoría propia de nuevos himnos pop, siempre rompiendo esquemas.

Domingo 26 de mayo

El barbastrense Álex Curreya DJ animará la Zona Picnic desde las 11.30. Un profesional avezado y versátil que se mueve con soltura en la escena club y los grandes espacios por toda España. En la Escalinata del Batallador (12.00) se esperar este domingo a Los Cracks del 29, especializados en el swing; poco después (13.00) será el turno de

Daniel Quezada Manchester en el Puente de los Cantautores, un tipo talentoso en las versiones que habrán encontrado en bodas y esquinas de la calle Alfonso, con el tema propio ‘Human game’ como primera piedra de un nuevo proyecto.

Las fanfarrias se preparan ya para recibir a Muro Kvartet en el Escenario Ibercaja (13.15) para un vermú dominguero celta, bailón y desinhibido gracias al violoncello, la viola y los violines. Juan, Álex, Andrés y Laura son cuatro portentos de las cuerdas con alcance nacional (estarán en Ortigueira, el festival europeo de música celta) y un nuevo disco ya en camino, del que seguro avanzan temas.

La tarde se animará (18.00) con Danica en La Rosaleda. Esta cantautora venezolana se maneja de lujo en las versiones y tiene temas propios de altura. Por su parte, la jovencísima Lu Demie (Escenario Ibercaja, 19.00) llega para confirmar su estatus estelar en el 'bedroom' pop nacional: desparpajo, voz y talento en la composición y la producción. El cierre también es joven y femenino, en el mismo escenario: Delilah (21.00) se mueve admirablemente entre la electrónica y el punk, y suma su propuesta a la inagotable cantera zaragozana en el apartado de la música popular.