Estas son las canciones que podría cantar Isabel Pantoja en su concierto en Zaragoza

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza va a vivir este sábado 25 de mayo uno de los conciertos que más interés van a despertar en este 2024. La actuación de Isabel Pantoja, que se halla en la gira de celebración de sus 50 años de carrera, ha levantado una enorme expectación.

¿Qué se pueden esperar aquellos que acudan al recital? A tenor de los antecedentes más inmediatos, lo primero que se puede adelantar es que será un espectáculo y generoso. Tanto en Bilbao como en Madrid, las dos ciudades en las que ha actuado este año, la tonadillera permaneció durante tres horas en el escenario.

Un tiempo en el que aborda su extenso repertorio en el que se posa en todas las etapas de su trayectoria. La cantante y los músicos que la acompañan interpretan unas 50 canciones, muchas de ellas incluidas en diferentes popurrís.

La velada arranca con 'Embrujá por tu querer' y continúa con 'Tené compasión de mí', 'Fue por tu voz', 'Que dile y dile', 'Yo quiero pecar contigo', 'El señorito', 'Aquella Carmen', 'Al alimón', 'Esta pena es mía', 'Este amigo es mío' y 'Quisiera decir no'.

A continuación, sirve un 'medley' de sevillanas con 'En tu capote de seda', 'Entre los olivares', 'Los toreros de Triana' y 'Promesas del camino'. Le sigue un popurrí de baladas con 'Cambiar por ti' y 'Pasó tu tiempo'. A continuación, se vive uno de los momentos más emocionantes con otro popurrí con 'Marinero de luces', 'Pensando en ti', 'Era mi vida él' y 'Hoy quiero confesarme'.

Justo en este punto arranca la segunda parte de la velada con otra batería de grandes temas: 'Virgen del Rocío', 'Así fue' (versión de Juan Gabriel), 'Se me enamora el alma', 'Qué voy a hacer contigo', 'Yo soy esa', 'Ojos verdes', 'Caballo de rejoneo', 'Desde que vivo con otro', 'Porque me gusta a morir', 'Pobre mi esperanza', 'Amor eterno' (versión de Juan Gabriel), 'A pesar del tropezón', 'Pero vas a extrañarme', 'Veneno', 'Silencio, cariño mío', 'La zarzamora', 'Fuego' y 'Yemanya'.

El tramo final del recital es un continuo 'in crescendo' (en el que tienen espacio algunos boleros) con 'Donde el corazón me lleve', 'Feriante', 'Si tú me dices ven', 'Dos gardenias', 'Pérfida', 'El moreno', 'Hasta que se apague el sol', 'Dímelo', 'Esta es mi vida' y 'Enamórate'.