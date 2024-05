Este es el hotel de Zaragoza en el que se celebró la fiesta de la Copa de la Reina

La final de la Copa de la Reina que el pasado sábado terminó con la goleada por 8-0 del Barcelona a la Real Sociedad en La Romareda, tuvo un preámbulo el viernes por la noche con un acto organizado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un hotel de la capital aragonesa.

El encuentro tuvo lugar en el Reina Petronila, un establecimiento zaragozano de cinco estrellas al que acudieron unos 60 invitados. Estuvo presidido por la vicepresidenta adjunta de la RFEF, María Ángeles García Chaves. Asistieron, entre otros, Tomasa Hernández, consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón; Félix Brocate Puri, concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Cristina Llop, consejera del Real Zaragoza; y Dolores Serrat, en representación de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. También acudió Eneko Goia, alcalde de San Sebastián.

La cita arrancó en el salón de Inés de Poitiers a las 21.00 con un cóctel, al que siguió una entrega de obsequios conmemorativos al Gobierno de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza, al Real Zaragoza y a la Real Federación Aragonesa de Fútbol.

A continuación, se sirvió una cena de gala con el siguiente menú. Como aperitivos, chips vegetales, brioche de vaca madurada, foie-gras y macaron, cucurucho crujiente de salmón marinado, virutas de jamón de Teruel, langostinos con 'dressing' de albahaca y croquetas de huevos fritos con jamón.

El primer plato fue un carpaccio de atún rojo, vinagreta de tomate, sésamo tostado y algas. Le siguió un canelón de rape y gamba roja con bullabesa de bogavante. No faltó el ternasco de Aragón con patata a la vainilla y guiso de setas. De postre, torrija de leche merengada con helado de dulce de leche. Una cena regada con vinos de la tierra, dos del Somontano y un cava de Calatayud.

Tanto el cóctel como la cena fueron amenizados por la formación zaragozana Cantábile Música, que deleitó a los asistentes con un variado repertorio que incluyó clásicos como 'Aria en Re M' de Bach y 'Cavalleria rusticana' de Mascagni, así como otras canciones como 'Can you feel the love tonight' del musical de 'El Rey León' y 'Fly me to the moon' de Frank Sinatra. El trío, compuesto por violín, violoncello y piano, cerró la velada con una versión de 'Viva la vida' de Coldplay.