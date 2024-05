Prokö renace bajo la inspiración de Agustina de Aragón y de Beyoncé

Prokö, la firma zaragozana de moda y complementos, cumple 25 años. Este aniversario redondo se ha celebrado este viernes en un local de la calle Agustina de Aragón, en los números 57-59. Allí es donde Patri Veira tiene su nueva casa y el taller de trabajo, desde donde la creadora de Prokö va a seguir creciendo. "Hace tiempo que buscaba un local tridimensional con patio exterior -confiesa- y llegar aquí significa que estoy capacitada para vender en todo el mundo".

Así de claro lo tiene. Tanto, como la descripción de lo que para ella es Prokö. "Es un ser de magia y yo lo canalizo. Es la creación, que nunca se detiene, pero para que eso suceda hay que alimentar la magia constantemente".

El miércoles pasado, dos días antes de la fiesta inaugural a la que asistieron más de 200 personas, la nueva casa de Patri era un y venir constante de trabajadores poniendo a punto el escenario. "Astrológicamente, por mi carta natal, la inauguración tenía que ser, sí o sí, este viernes 17 y eso es lo que ha sucedido", confesaba la diseñadora. "Nueva etapa, nuevo espacio y nueva vida". La mudanza desde la calle Reconquista, donde todavía está la tienda que cierra en unos días, tendrá que esperar a la próxima semana.

El local es enorme, con luz natural, un patio interior y dos zonas para el taller y la tienda con grandes espacios. "Para una artista la altura es la creación", aseguraba mientras mostraba cada rincón a los invitados. "He tenido que hacer mucha limpieza energética con una chamana porque había mucha energía retenida. Siento que Agustina de Aragón me ha elegido para que eleve este espacio y lo limpie".

Ella, desde luego, se encuentra muy a gusto en la zona. "Vengo de la calle Reconquista y ya he ganado unas cuantas batallas", explicaba entre risas. "Me encanta estar aquí y que mi presencia pueda contribuir a revitalizar el Casco Histórico".

Patri Veira, dirigiéndose a los invitados a su inauguración. Heraldo.es

Su mayor ilusión, además, es que la nueva tienda/taller sea un lugar compartido, "para abrazar y mirar a la gente a los ojos". Así se lo confesaba a las directoras de cine aragonesas Paula Ortiz y Pilar Palomero, que en varias galas han elegido a esta diseñadora para llevar su ropa, complementos y bisutería. "Somos buenas amigas y me gustaría que un poco más adelante pasemos alguna película suya en el local y que luego haya un coloquio; quiero que este sea un espacio de unión y de compartir cosas".

No fueron los únicos rostros conocidos que asistieron a la fiesta. Los hermanos gemelos Iñaki y Aitor Muñoz, diseñadores de la firma Ailanto, también apoyaron a Patri Veira en su nueva andadura, lo mismo que los actores Rubén Martínez, Pepe Lorente y Olaya Caldera. "Pero lo que más ilusión me hace es la presencia de mis clientas, que son las que me han apoyado desde el principio", confesaba Patri Veira.

Por supuesto, estuvo rodeada del equipo de mujeres que son familia: la costurera y maestra de costureros Ángeles Quero, Noemí Muñoz, Mónica García Feringán, Marisa Pardo... Y muy importante, también tuvieron su cuota de protagonismo la cerveza de Ambar y el vino de Bodegas Care para hacer más llevadera la fiesta, que en la parte musical estuvo protagonizada por el DJ Gerson y, en la gastronómica, por un picoteo vegano.

El estilo de sus diseños, colorido, con mucho brillo y estampados, hizo acto de presencia entre las invitadas, lo mismo que la bisutería a base de piedras de colores, metales, piezas de porcelana e incluso cuerda de escalar.

Sin embargo, en la invitación, Patri sugirió que el ‘dress code’ estuviese vinculado al nuevo disco de Beyoncé, ‘Cowboy Carter’, en el que hace su primera incursión en el country, así que la inspiración de indios y vaqueros estuvo muy presente. La protagonista de la velada eligió unos pantalones cortos, típicos de Beyoncé, y un top con flecos y alas por detrás de la misma tela.

Durante la velada, la diseñadora se acordó de sus padres, "que no están físicamente, pero siento que me apoyan en todo momento; este proyecto es como cumplir sus sueños porque tuvimos muchos problemas en el camino y haber llegado hasta aquí es como que me han regalado sus dones para que yo brille por ellos".

Cuando el local estaba totalmente ambientado, se procedió al corte de la cinta inaugural. Fue el momento de anunciar que tiene muchas ideas e investigación hecha alrededor del patronaje que no podía desarrollar por falta de espacio. "Ahora cuento con los medios para hacerlo y voy a empezar a diseñar y a mostrar mis nuevas colecciones". Por supuesto, bajo la inspiración de Beyoncé, su musa. Los temas de esta cantante no dejaron de sonar durante la noche. "Sé que llegará el día en que Beyoncé se ponga algo de Prokö; por ahora ha sido complicado, pero a ella le encanta la creación y valora mucho el trabajo de los diseñadores, y estoy convencida de que ese momento va a llegar".