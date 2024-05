El Olimpia encumbra la jota aragonesa más actual en un concierto memorable

Nadie duda ya de que la jota está más viva que nunca, que se ha modernizado y fusionado con otros géneros musicales, sin perder sus raíces y el carácter somarda característico de algunas de sus letras. La gala ‘Huesca, tierra de jota’, celebrada anoche en el Teatro Olimpia, fue una prueba más de esa actualización. Por el escenario pasó un plantel joven plagado de fulgurantes estrellas, lo mejor del cante, la música y el baile, en un espectáculo que, como el celebrado en noviembre en la sala Mozart de Zaragoza, pretende contribuir a la carrera para declarar la jota Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La gala, organizada por el Gobierno de Aragón con la colaboración de HERALDO, ofreció al público que llenaba el histórico teatro Olimpia de Huesca, jotas en aragonés del Valle de Hecho (el emocionante poema de amor S’ha feito de Nuei’) y en el catalán de Fraga, clásicos como ‘Pulida Magallonera’ y guiños laurentinos a los anfitriones oscenses y al Alto Aragón.

El territorio estuvo muy bien representado en las voces femeninas con una oscense, una zaragozana y una turolense. Por este orden, Inés Martínez, Ángela Aured y Lorena Larrea, poseedoras de varios premios extraordinarios, el máximo galardón de la jota. Otra ganadora, la de la segunda edición del programa Jotalent, completó el brillante plantel. Lorena Margalló, con su moño de picaporte fragatino típico de su ciudad, llenó el escenario a través de la voz y la gestualidad. Como dijo el director general de Cultura, Pedro Olloqui, es una digna representante del futuro y la modernidad de la jota.

Las voces masculinas las pusieron los oscenses Javier Badules, Roberto Ciria y Óscar Badía, que ejemplificaron la fusión de la jota con la copla, la zarzuela o la ópera, sin olvidar esa socarronería de las letras inventadas al hilo de la actualidad. Badules hizo sonreír al público cantando el «partido para olvidar del Huesca» ayer, la brecha del tobillo del jugador Óscar Sielva, «al que le dieron más puntos que a España en Eurovisión» o el retiro temporal del presidente del Gobierno.

Una pareja de baile estelar

Los acompañaron en la rondalla Sergio Aso, Fernando Casaus, Pedro Badules y Víctor Martín. Y el cuerpo de baile lo formaron miembros de Elenco Aragonés y la pareja integrada por su director de baile, Alejandro Alonso, y su pareja artística, Lorena Vicioso, igualmente muy laureados. Están considerados los bailadores del momento, después de ganar el Premio Extraordinario de Zaragoza y el de Huesca.

La del Teatro Olimpia era una gala con denominación de origen de Huesca, como ya apuntaron los organizadores en la presentación, en la que no faltaron las referencias a las fiestas de San Lorenzo, con los bailadores vestidos de blanco y verde, al cierzo y a los Monegros, a San Juan de la Peña y la sierra de Alcubierre. «Si Fidel Seral viviera, qué contento se pondría porque en Huesca está la jota con la altura que él quería», cantó Javier Badules, recordando al mítico jotero oscense.

Acciones de esta magnitud, señaló Roberto Ciria, «enriquecen y suman puntos, para que al final entre todos sepamos convencer a la Unesco de que la jota tiene que ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, no solo por lo que hacemos ahora sino por toda la trayectoria anterior. Cuantas más cosas se hagan mucho mejor para tener más visibilidad». Fue uno de los primeros en salir a escena tras el inicio con la música de ‘Gigantes y cabezudos’, y en agradecer en forma de jota el esfuerzo de la organización: «Al Gobierno de Aragón hoy queremos dar las gracias por traer la jota a Huesca en su máximo esplendor».

Tercera parada en Teruel

«Nuestra jota pervive rebosante de fuerza y pasión». Fue uno de los mensajes que lanzó al público Lorena Margalló, que ensalzó el sentimiento de arraigo y la pertenencia a un territorio milenario de los aragoneses, y que se expresa también en su folclore.

La siguiente parada, aún sin fecha, será Teruel, en una nueva gala cuyo objetivo es el reconocimiento internacional y que intenta demostrar que la jota es algo vivo y en constante renovación, que bebe de la tradición pero sin olvidarse de actualizarse.

"Es una expresión artística que asombra al mundo", ha dicho el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, a los espectadores que han llenado las butacas del espacio cultural del Coso.

"Es algo moderno, aunque se quiera teñir de polilla", ha asegurado en su intervención, en la que no han faltado guiños al público oscense, como cuando se ha referido a que el Ebro es lo que es por los afluentes de la margen izquierda, "si no, sería una acequia larga".

El objetivo del Gobierno de Aragón con los conciertos organizados en Zaragoza y Huesca y el que tendrá lugar después del verano en Teruel, con grandes campeones de los concursos de canto y baile de los últimos años, se enmarca en los actos de apoyo a la candidatura de la jota a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

"La jota va a ser reconocida en breve. Los trabajos que se están realizando para que esto sea posible son muy intensos, avanzan de forma muy positiva y es un proceso ya irreversible", ha manifestado el responsable cultural, comprometiéndose a "no parar para defender y promocionar la jota", para ponerla "en el sitio que se merece". Olloqui ha destacado además que el futuro de la jota se escribe "en clave de mujer", como demuestra la presencia en el escenario del Teatro Olimpia de las cuatro veces femeninas.

Entre el público que ha asistido a la gala ha estado Pablo Gracia, reconocido folclorista altoaragonés, a la cabeza de la Asociación Cultural Acordanza, organizadora del Certamen Nacional de Jota ‘Ciudad de Huesca’ y que pone la voz a la ofrenda de flores y frutos a San Lorenzo cada 15 de agosto. "El que primeras figuras puedan actuar en el Olimpia con un espectáculo como este es bueno para Huesca, para la jota y para que siga habiendo esa inquietud porque esté a la altura que tiene que estar", señaló.

En la plaza y en los teatros

En su opinión, "está bien que haya jotas en la plaza del pueblo, y eso no puede faltar, no puede faltar que los grupos folclóricos vayan a las fiestas de todos los sitios, porque la jota tiene que estar cerca de la gente, pero también es necesario que se suba a estos grandes escenarios", que no son los habituales.

Con ganas de que se repitan galas como la de este sábado, Pablo Gracia apoya la promoción para su reconocimiento internacional, y alaba el cartel elegido con voces y bailadores que acumulan varios premios extraordinarios. Sobre Elenco Aragonés, ha dicho que es uno de los grupos que más ha apostado "por la evolución de la jota" y su fusión con otros estilos musicales, como la zarzuela y la ópera.

Fleta y la jota

El Olimpia tiene tradición de acoger espectáculos de jota. Por aquí han pasado en otras ocasiones Roberto Ciria, Javier Badules o Toño Julve. "Es la casa grande de la jota en Huesca. Siempre que alguien viene y propone un espectáculo intentamos acogerlo y apoyarlo y si son iniciativas como esta del Gobierno de Aragón y HERALDO, por supuesto", declara Rubén Moreno, programador del teatro.

Moreno recuerda al tenor Miguel Fleta, que lo inauguró en 1925 (el año que viene se cumple el centenario) y que acabó cantando jotas como lo pedía el público que lo esperaba en la calle para ovacionarlo a la salida de su gran actuación. "Prácticamente desde el día 1, hace casi 100 años, la jota ha sonado en el Olimpia", ha dicho, recordando que antes de la rehabilitación del edificio, en los años 60 y 70, ya se hacían aquí los concursos de música regional.