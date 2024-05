Fran Perea: "Cada concierto es una fiesta para que el público disfrute y no pare de cantar"

Recala hoy (20.30) con la gira ‘Uno más uno son 20’, que también es el nombre de disco que incluye varios de sus temas más conocidos, y en el que colaboran Ana Guerra, Rayden o Ginebras, entre otros artistas. ¿Cómo definiría este ‘show’?

Cada actuación es una fiesta total. Hemos hecho un repertorio para que la gente disfrute y no pare de cantar y bailar. Nos lo pasamos muy bien en el escenario. Además, en los conciertos también hay mucho material audiovisual de este proyecto porque hicimos un videoclip para cada canción. Parte de ese trabajo se ve reflejado en todo el ‘show’. Hay muy buena respuesta del público, se sabe todas las canciones y viene con muchas ganas de cantar.

Participó como músico y como actor en ‘Los Serrano’, una serie que se convirtió en todo un fenómeno televisivo. ¿Cómo recuerda esa etapa y aquella familia artística que formaron?

Fue muy chula. Con motivo del 20º aniversario de la serie hicimos un videoclip en el que nos reencontramos Antonio Resines, Belén Rueda, Jorge Jurado, Natalia Sánchez, Verónica Sánchez y yo. Parecía que habíamos estado juntos el día anterior, pero hacía muchos años que no nos veíamos. Tenemos ahí algo que nos ha unido para siempre de una manera muy especial. ‘Los Serrano’ se ha ido reponiendo varias veces y ha ido enganchando a generaciones diferentes. Digamos que formamos parte del imaginario de nuestro país. Me siento afortunado de haber formado parte de todo eso.

Aunque ya había iniciado su carrera artística antes de incorporarse a esta producción, ¿marcó un punto de inflexión?

Sí, evidentemente. Para la mayoría de nosotros fue algo que fagocitó todo lo demás porque, de pronto, la serie empezó a tener audiencias de millones de espectadores. Fue una locura y a todos nos marcó nuestra carrera, indudablemente.

En cine ha trabajado a las órdenes de directores aragoneses como Paula Ortiz (‘De tu ventana a la mía’ y Germán Roda (‘El encamado’)...

Sí, la verdad es que durante unos años he estado muy vinculado a Aragón. Guardo muy buenos recuerdos de mi paso por estas tierras. También he trabajado muchísimo en el teatro, en el Principal, un escenario al que me he subido durante muchos años. Y también he pasado por el festival de cine de la capital oscense y por la Feria Internacional de Teatro de Huesca.

Además de su faceta como actor y músico se ha aventurado en otros proyectos desde otro perspectiva, asumiendo el papel de empresario teatral, y con compañía propia...

Sí, la verdad es que estamos un poco locos (ríe). Ainhoa Santamaría, Javier Márquez y yo formamos la compañía Feelgood. Nos gusta mucho lo que hacemos porque te permite tener un discurso propio. Nos hemos tenido que ir reinventando con los años, empezamos con proyectos muy grandes, y ahora, tal y como está el mercado y después de la pandemia, con otros más pequeños porque el sector teatral es el que menos se ha recuperado, a diferencia del musical. El teatro y el cine todavía no han logrado alcanzar las cifras que tenían antes de la pandemia.

¿Siguen adelante pese a las dificultades?

Tenemos dos producciones en marcha, seguimos activos y es un espacio en el que nos podemos permitir hacer cosas que nos enamoran. Así que ahí vamos. Y por otra parte, soy uno de los fundadores del Grupo Luchana en Madrid, que gestiona el Teatro Pavón, las cuatro salas de Teatros Luchana y el Quique San Francisco. Me gusta, digamos, tener una visión global de este trabajo nuestro.

En el equipo de la compañía Feelgood figuran el músico David Angulo y la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro...

David y Arantxa trabajan muchísimo con nosotros. Ya ve que tenemos controlado al personal tan estupendo que tienen en Aragón.

También asume un papel emprendedor en el mundo musical. ¿Cuánto hace que creó su propio sello discográfico?

Lo puse en marcha en 2010 y se inauguró con ‘Viejos conocidos’, el primer disco mío que produje y edité con Sinfonía en No Bemol. Luego, todo lo que he ido publicando a partir de que volví a la música, en 2017-2018, lo he ido sacando con esta discográfica, y el año pasado fue la primera vez que produje un epé a alguien que no era yo, por así decirlo: el artista canario Alex Bencomo. Y la idea este año es seguir haciendo cositas con otros músicos. Es un proyecto pequeñito, en el que voy paso a paso, con cariño, rodeándome de gente que le pone mucho amor.

En España el suyo es un rostro sobradamente conocido, pero desde hace unos años le reconocen hasta en Finlandia, gracias a la serie ‘Kosta’...

Llevo tres temporadas. Este año se estrenará la última entrega y es un proyecto que me ha mantenido vinculado a Escandinavia durante cinco años, que se dice pronto. Empecé en 2019 con la grabación de la primera temporada y la verdad es que he aprendido un montón y es un proyecto que he disfrutado muchísimo.