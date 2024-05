¿Qué espectáculos se pueden ver en los teatros de Zaragoza este fin de semana?

Los teatros zaragozanos van a vivir un fin de semana muy intenso con una amplia variedad de propuestas que van desde un musical al humor pasando por los conciertos, la danza y la dramaturgia más clásica.

‘El tiempo entre costuras’, el 'best seller' de alcance mundial en el mundo de la literatura desde su irrupción en el mercado, allá por octubre de 2013, regresa al Teatro Principal, donde se produjo su estreno el 2 de diciembre de 2021. Tras girar por 17 ciudades españolas, retorna al escenario zaragozano. Y lo hace con un nuevo elenco hasta el domingo 26.

La historia de ‘El tiempo entre costuras’ se articula en torno al personaje de Sira Quiroga, atribulada profesional madrileña que se instala en Tánger poco antes de la Guerra Civil española debido a un amor ‘fou’. Las circunstancias le hacen acabar en Tetuán, sola y con deudas ajenas sobre sus espaldas, situación que gestionará con ingenio. Este viernes y este sábado habrá dos funciones (17.00 y 20.30) y el domingo una (19.00).

Teatro del Mercado

El escenario del Teatro del Mercado acogerá desde este viernes y hasta el domingo (los dos primeros días a las 20.00 y el domingo a las 19.00) la representación de una obra, 'Búho', donde caben mensajes, sentimientos, visualidad y expresividad en todas sus variantes. Con más de 150 funciones en gira por España y Sudamérica, se presenta en Zaragoza con cuatro únicas funciones en esta sala municipal.

Este proyecto teatral parte de una dramaturgia basada en un proceso de documentación extenso. Los creadores Diego Lorca y Pako Merino apuestan por un afinado trabajo de texto, teatro físico y visual. Los personajes de esta obra están marcados argumentalmente por las consecuencias de la pérdida de la memoria. Transitan por espacios poéticos impactantes, exploran conflictos humanos universales, y son capaces de elevarse a una dimensión cómica y trágica. Es una obra llena de ambientes visualmente oníricos y un lenguaje rítmicamente trepidante que combinan diversas artes escénicas construyendo un relato impecable dirigido a todo tipo de público.

Teatro de la Estación

En el Teatro de la Estación, la bailarina María Escobar lleva este sábado y este domingo (19.00) el espectáculo de teatro-danza 'Tempo' con música electrónica en directo. Una investigación sobre el movimiento y la corporalidad, ésa que no se etiqueta, que no se piensa, que no se prevé, sino que surge, aparece y desaparece… Un acercamiento sigiloso al silencio y a la quietud donde lo sutil y lo invisible se revelan.

En San José

La obra 'Perdidas por el teatro', de la compañía aragonesa Kinser Producciones”, vuelve a Zaragoza este sábado (18.00), cuando se cumple un año de su estreno. Inmersa este 2024 en una gira nacional, regresa a la capital aragonesa para ofrecer una función en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (barrio de San José), dentro del ciclo Teatréate.

Es una obra tierna y divertida que homenajea el oficio del teatro, haciendo un recorrido por todas sus vertientes: el circo, los grandes autores, el cabaret, los títeres, la poesía o la música. Dos personajes en clave femenina, Jimena y Martina, inspiradas en los roles del Carablanca y del Augusto, convierten el sótano de un teatro en un espacio de juego y ensueño, donde el miedo se convierte en polvo y todo lo demás es diversión y amistad.

Teatro Arbolé

En el Teatro Arbolé este viernes (21.00) Paco y Maite ofrecerán el espectáculo 'Matrimonio imperfecto' en la que el humor es la base. Y el sábado (18.00) y el domingo (12.00) será el turno de la danza con la compañía Escena Miriñaque con la obra 'Tá', donde el realismo mágico cobra vida en un bosque en el cual se naturaliza lo irreal o extraño como algo común. Se utiliza el cuerpo y las onomatopeyas con el fin de poner en valor no solo lo que se dice, sino lo que se transmite.

Teatro de las Esquinas

En el Teatro de las Esquinas habrá espacio para el humor y para la música. La cómica catalana Charlie Pee, conocida por ser guionista y colaboradora de 'La Resistencia', presentará este viernes (20.00) 'Mamasita', su primer espectáculo en solitario. Una hora llena de risas en la que nos cuenta sus miserias más absolutas que le han pasado a lo largo de su vida.

El sábado será el turno de Fran Perea (20.30). El cantante repasará su carrera musical en un concierto en celebración de sus 20 años en la música. Un viaje por temas tan populares como ‘La chica de la habitación de al lado’ o ‘Punto y aparte’ y también incluyendo canciones de nueva creación de sus discos ‘Canciones para salvarme’, ‘Viaja la palabra’ y ‘Viejos conocidos’.

El domingo (18.00) cerrará el fin de semana Wilbur, gimnasta, actor y artista de circo, con el espectáculo 'Piensa en Wilbur’. Un 'show' plagado de acrobacias, humor, y riesgo. Con una técnica y un físico fuera de lo común, creará situaciones imposibles que dejarán al público anonadado.