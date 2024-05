Pablo López celebra en Zaragoza sus diez años de éxitos en la música con un lleno

Pablo López ha aprovechado muy bien sus primeros diez años en el mercado discográfico. Una década de éxitos y reconocimiento que el cantautor malagueño ha querido celebrar como merece, con una gira nacional que este sábado 18 de mayo (21.00) recalará en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Y, una vez más, el público aragonés ha respondido con fervor y cariño a la llamada del artista. Las entradas para el recital se agotaron con cinco meses de antelación. Una respuesta que le emociona y agradece. "En estos diez años Zaragoza ha sido de los lugares más recurrentes y que más me ha abrazado. Creo que la primera vez que vine fue en 2013, y a partir de entonces he ido a actuar en diferentes espacios, en el Príncipe Felipe, en salas, y también durante las Fiestas del Pilar. Tengo recuerdos de lo más grandilocuentes. Tocar en los Pilares es de lo más potente que he vivido", explica.

En el concierto de este sábado Pablo López hará un repaso a su discografía y no faltarán éxitos tan icónicos en su repertorio como 'Tu enemigo', 'El patio' o 'Lo saben sus zapatos'. Además, incluirá pinceladas de su nuevo trabajo, 'Quasi'. “Estas nuevas canciones son más salvajes, por eso necesito que la energía que genera una gira se imprima en el disco. Yo siempre he sido honesto, pero en este disco todavía lo soy más. Me he metido en jardines especiales del alma y me he puesto a hurgar. He entrado en las cavernas de mí mismo y el público me va a iluminar”, asevera.

El talento compositivo de Pablo López le ha permitido trabajar mano a mano con Raphael, a quien ya compuso y produjo el disco 'Victoria' y con quien ha repetido experiencia en el que será el próximo álbum del mito de Linares.

Un éxito que López, abrazado a la humildad, metaboliza con calma. "El éxito es poder hacer música, tener salud... ¿La clave? Si yo tengo algo, es que nunca he mentido. En eso me he esforzado. Parece muy nimio, pero es muy fácil la tentación de mentir sobre el escenario o haciendo una canción. Me refiero a escribir algo que esté de moda. Cuando tuve la oportunidad decidí que nunca me subiría a un escenario a hacer algo que lo que no estuviera seguro que quería hacer, para bien o para mal, con mis limitaciones. Si de algo puede ser culpable de estar hoy aquí es de que no he mentido", concluye.