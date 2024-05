El cielo es el límite para 'Viva la zarzuela viva', obra original y aragonesa en la sala Luis Galve

El espectáculo de la soprano y actriz aragonesa Cielo Ferrández ‘Viva la zarzuela viva’ se estrena este domingo 19 de mayo (19.00) en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Se trata de una actividad de Factory Producciones enmarcada en el Ciclo Moncayo de Música Solidaria.

La lírica, el ingenio y una historia original se combinan en una propuesta disfrutable por todo tipo de audiencias, que también cuenta con el talento narrador de Francisco Fraguas (miembro del elenco de Oregón TV) y el piano de Jesús Ortiz.

Las entradas están a la venta en las taquillas del Auditorio y en Entradium, a un precio de 15 euros (7 para menores de 12 años) y la recaudación apoya los proyectos de Estrella de la Mañana y Fundación Odisha. Cielo Ferrández procede de Plan, en el corazón del valle pirenaico de Chistau. Reside en Madrid, estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y trabaja en el Teatro de la Zarzuela, con especial incidencia estos últimos meses en el proyecto interpretativo y divulgativo Zarza.

Los nervios del debut en casa están ahí, pero Cielo los tiene controlados. “Va a ser mi primera actuación en Zaragoza en un espectáculo lírico, con el aliciente añadido de ser autora además de intérprete. Quería reivindicar la zarzuela aragonesa, siendo como es un género que se asocia primordialmente a Madrid. ‘La Dolores’, el trabajo de Tomás Bretón… hay muchos ejemplos”.

Palabra de Julio

El músico y docente Julio Escartín, del Ciclo Moncayo (y famoso por su victoria en ‘Pasapalabra’), motorizó la iniciativa. “Me lanzó el reto de crear mi propio espectáculo: fui escribiendo, apareció la historia con sus personajes y creo que tenemos un espectáculo entretenido, muy nuestro y cercano. Son historias que generan empatía, hiladas con música y que llegan al corazón del público”.

No falta la picaresca que caracteriza al género zarzuelero. “Le he echado imaginación en los textos, pero la propia temática hace que los personajes hayan salido extrovertidos. Eso confiere un extra al espectáculo: no es estrictamente cómico, pero hay humor”.

La colaboración con Fraguas y Ortiz tiene un precedente muy cercano: 'María Domínguez. Una flor en el páramo', estrenada el pasado 1 de mayo en el Teatro de las Esquinas. “Con Paco conectamos muy bien con el montaje de ‘María Domínguez’ y me ha ayudado mucho en este reto; además, le encanta la zarzuela, algo que heredó de su madre”.

Llevar el ‘bel canto’ al entorno rural

Haberse criado en un pueblo marca el carácter, y Celo está orgullosa de todo lo vivido en su Plan. “Es mi pueblo querido, y como he pasado mucho tiempo allá me obsesiona acercar manifestaciones culturales a los pueblos, propuestas diferentes. Factory comparte este sentimiento y ha echado adelante nuestro proyecto, que ya tiene varias fechas previstas este verano por Aragón. En julio, de momento, iremos a Illueca y Loarre, y hemos confirmado Gurrea de Gállego en agosto. Es un formato ágil, engancha a la primera y tenemos mucha confianza en la respuesta del público”.