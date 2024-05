Una majestuosa Uma Thurman brilla junto a Richard Gere para estrenar 'Oh Canada' en Cannes

Una majestuosa Uma Thurman brilló este viernes en la alfombra roja nocturna del Festival de Cannes para presentar junto a otra estrella, Richard Gere, la película 'Oh Canada' del estadounidense Paul Schrader. El gran ausente de la noche fue Jacob Elordi -también protagonista de este filme que compite por la Palma de Oro-, quien no acudió a la Croisette.

Los flashes de las cámaras, no obstante, estuvieron ocupados con Thurman, que cruzó la alfombra roja en solitario, y con Gere, que lo hizo acompañado por su mujer, la española Alejandra Silva, y por su hijo Homer James Jigme Gere.

Uma Thurman GUILLAUME HORCAJUELO

El actor de 'Pretty Woman' fue el primero en aparecer de esmoquin en escena para desatar los vítores de los curiosos que, pese a lo tardío de la hora -cerca de las 22:00 hora local (20:00 GMT)-, no quisieron perderse el momento.

Pero más espectacular aún fue la entrada de Thurman, enfundada en un vestido blanco que acompañó con una gran gabardina en color crema, portándola casi a modo de capa y con un hombro al descubierto.

Junto a Schrader y otros miembros del equipo de la película, las estrellas subieron los icónicos 24 escalones que llevan al Gran Teatro Lumière al son de la canción homónima a su película, 'Oh Canada', que es el himno de ese país.

Antes que ellos también habían pasado por esa misma alfombra roja otras figuras, como la actriz Nathalie Emmanuel, quien la víspera había estrenado 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola, en ese mismo escenario.

También hicieron su pase de gala por el Palacio de Festivales los argentinos Lorenzo Ferro y Federico Luis, actor y director respectivamente de 'Simón de la Montaña', un filme que compite en la sección paralela de la Semana de la Crítica.

El estreno de gala de 'Oh Canada' no fue el último de este viernes, que ya por la tarde vio desfilar en la Croisette a Emma Stone para presentar 'Kinds of Kindness', una nueva colaboración con el director griego Yórgos Lánthimos tras 'Poor things'.

Al filo de la medianoche fue el turno de 'The Surfer', una película en la que Nicolas Cage se ha puesto bajo las órdenes del realizador irlandés Lorcan Finnegan para rodar una historia ambientada en las playas de Australia.