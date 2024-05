La brillante promoción del 74 regresa a la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza

Hay promociones de estudiantes que dejan huella, y la que terminó la carrera en 1974 en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza es una de ellas. Buena parte de sus miembros volvieron a reunirse este jueves 16 de mayo en la remozada facultad.

Por supuesto, celebraron el 50 cumpleaños de esta promoción en la que ha habido muchos profesores universitarios y de institutos, pero que también ha contado con destacados políticos, decanos, vicerrectores y hasta un vicepresidente del Senado como fue el caso de Bernardo Bayona.

Para avivar la llama de este encuentro ha habido algunas compañeras que han tirado del carro. Sobre todo, Concha Gaudó y María Ángeles Magallón, que han sido dos de las que más han colaborado para hacerlo realidad. A las diez y media de la mañana citaron a sus compañeros en el aula magna de la facultad y media hora después empezaron los actos de celebración.

Por supuesto, la decana Elena Barlés dio la bienvenida y les transmitió que “sois una de las promociones más brillantes de esta casa y, lo más importante, habéis hecho llegar a la sociedad un espíritu crítico y comprometido, expandiéndolo en vuestros ejercicios profesionales”.

Además, en su intervención recordó que “tras cinco años de exilio en distintos centros debido a las obras del antiguo edificio, por fin hemos regresado todos los profesores; estamos muy contentos de cómo ha quedado por la amplitud, la luz y los medios materiales con los que cuenta y, al mismo tiempo, se ha tenido el detalle de conservar parte de las viejas instalaciones”.

A continuación, varios profesores como Luis Germán y Herminio Lafoz presentaron un cuaderno de notas con reflexiones escritas por una docena de compañeros. En ellas quedó claro que “como ciudadanos tenemos experiencia y podemos seguir aportando cosas a la sociedad”. A juicio de Luis Germán, “somos una generación afortunada, que ha disfrutado de los momentos de mayor esplendor económico y social de nuestro país. No hemos vivido guerras y hemos tenido la oportunidad de ascender socialmente, mientras que los alumnos actuales se enfrentan a más problemas y, seguramente, a retos más difíciles”.

Algunos profesores como Esteban Sarasa recordaron que su generación convivió con revoluciones como la de los Claveles en Portugal y con dictaduras como las de Chile y Argentina. Al acto también asistieron el ex diputado José Luis Martínez y la ex delegada del Gobierno en Aragón, Pilar de la Vega. “Es un placer conmemorar estos 50 años -recordó-, pero también es un momento triste porque, por ejemplo, mi mejor amiga, Francisca Vilella, ya no está entre nosotros”.

Tras el encuentro en el aula magna, la promoción visitó la nueva facultad y se hizo la foto de familia en las escalinatas de la entrada para terminar con una comida de hermandad en el restaurante del Paraninfo.