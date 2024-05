Gervasio Sánchez visita a Cayetana Guillén Cuervo en La 2

Cayetana Guillén Cuervo recibe este viernes 17 de mayo en el plató de ‘Atención Obras’ (18.35) de La 2 al fotoperiodista de HERALDO Gervasio Sánchez para hablar de su carrera y de dos exposiciones que están girando por España.

‘Vidas minadas’, que arrancó en la Lonja de Zaragoza, reúne fotografías de personas afectadas por las minas antipersonas. Gervasio Sánchez comenzó este proyecto hace 25 años y la peculiaridad de la muestra es el seguimiento que ha hecho de sus vidas a lo largo de los años.

‘Mujeres, Afganistán’ habla de la situación que vivían las mujeres en Afganistán entre los años 2009 y 2014 cuando aún había presencia internacional en el país. Situación que ahora mismo se ha agravado con el regreso al poder de los talibanes. Junto a las fotografías de Gervasio, se pueden leer los textos de la periodista Mónica Bernabé.

El programa compartirá con él dos reportajes. El primero dedicado al nuevo disco de Miguel Poveda. ‘Poema del cante jondo’ es un nuevo homenaje del cantaor a los poemas de Federico García Lorca. El segundo reportaje cuenta cómo fue la prueba final para las aspirantes a formar parte del nuevo Ballet Español de la Comunidad de Madrid que dirige Jesús Carmona.

El último reportaje lleva al espectador al escenario del Museo de la Universidad de Navarra, donde ha tenido lugar una experiencia sin precedentes: grandes figuras de la lírica se han juntado con alumnos de diferentes facultades y jóvenes músicos para interpretar ‘Tosca’.

El programa cierra con el Festival Tomavistas que tendrá lugar en Madrid el 24 y 25 de mayo. El certamen reúne talentos nacionales como Los Planetas, Baiuca, Hinds… y figuras internacionales como Phoenix, Belle and Sebastian y The Jesus and Mary Chain.