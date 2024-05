El 'Álbum Blanco' de los Beatles revive en Zaragoza con el grupo Hey Bulldogs

Más de medio siglo después de su separación en 1970, el legado de los Beatles se mantiene muy vivo. Películas, reediciones, 'merchandising', musicales y otras muchas iniciativas recuerdan constantemente al cuarteto de Liverpool.

Este será el caso de este viernes 17 de mayo en el Centro Musical Las Armas de Zaragoza, que acogerá a partir de las 21.30 un concierto muy especial. La banda catalana Hey Bulldogs interpretará en su integridad el denominado 'Álbum Blanco' de los Beatles, editado originalmente en 1968. Las entradas se pueden adquirir por 14 euros en la plataforma www.mutick.com.

El 'Álbum Blanco' fue el noveno disco de estudio de la banda británica. Lanzado el 22 de noviembre de 1968, fue publicado como un álbum doble, con una sencilla portada blanca que carece de imágenes o algún texto que no sea el nombre de la banda en relieve. El álbum es reconocido por su fragmentado estilo y amplia gama de géneros musicales, oscilando desde el music hall y folk a pistas de art rock, blues, rock alternativo, ska, avant-garde, música experimental, proto-metal, entre otros.

Entre las canciones que figuran se hallan clásicos como 'Revolution', Back In The U.S.S.R.', 'Ob-La-Di, Ob-La-Da', 'Helter skelter' o 'Julia'. El disco, que en realidad se titula 'The Beatles', fue grabado entre el 30 de mayo y el 14 de octubre de 1968, en gran parte en los EMI Studios en Londres, con algunas sesiones en los Trident Studios.