¿Y si salvamos la trilladora de Bureta?

La alerta la acaba de dar el historiador Carlos Urzainqui en su blog y ya ha prendido la iniciativa. ¿Se puede salvar una trilladora antigua que se conserva a la intemperie en la localidad de Bureta? El Centro de Estudios Borjanos, que ya se ocupó del tema años atrás, y sin ningún éxito, ha sido uno de los primeros en recoger de nuevo el guante y se ha lanzado a la arena reclamando que se conserve. ¿Será está la última oportunidad antes de arruinarse definitivamente?

"Como siempre que paso por la localidad zaragozana de Bureta, que es una de las puertas en el somontano del Moncayo y desde que la descubrí, hace una década, me fijo si sigue allí la enorme trilladora que se conserva en las eras del pueblo -relata Urzainqui-. En más de una ocasión le he hecho fotos. No sé quién será el propietario, pero me gustaría que alguien se hiciera cargo de ella. Sería un buen reclamo para el pueblo e incluso se podría montar un pequeño museo donde se explicara su utilidad en un pasado no tan remoto".

El blog del Centro de Estudios Borjanos ya publicó una entrada en 2017 ocupándose de la trilladora abandonada. En los siete años que separan las fotos de entonces de las de ahora pueden verse ya algunos signos de deterioro evidentes. Una placa de fundición sobre una de las ruedas da una pista del origen de la trilladora. En ella se lee 'Ajuria. Vitoria', y hace referencia a la empresa de maquinaria Ajuria S. A. de Vitoria, que a principios del siglo XX llegó a ser la más importante del sector en España. La trilladora de Bureta es uno de sus modelos más antiguos.

Según José Ignacio Martínez Ruiz, los orígenes de la empresa se remontan al año 1911, cuando Segundo Aranzábal y Serafín Ajuria constituyeron una sociedad que, tras diversas transformaciones, dio lugar en 1927 al nacimiento de Ajuria S. A para comercializar la trilladora que habían diseñado un año antes. La empresa se convirtió rápidamente en la principal suministradora de trilladoras en España y en tan solo 6 años, entre 1924 y 1930, vendió 1.531.

Aunque todavía pueden verse abandonadas o a la venta trilladoras antiguas, se trata de maquinaria agrícola tradicional que despierta cada día mayor interés y que se recupera para su contemplación en distintos puntos de España. Municipios aragoneses como el turolense de Las Cuevas de Cañart han restaurado y conservado bajo cubierta una de estas máquinas, de la misma marca pero en un modelo más moderno.