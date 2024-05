Huesca homenaje al etnógrafo Ángel Gari, el hombre que lo sabe todo de la brujería

El pasado 7 de mayo, el antropólogo, historiador y escritor Ángel Gari Lacruz (Huesca, 1944) cumplía 80 años. Ha vivido una existencia intensa: invidente desde los ocho años, ha sido un estudioso compulsivo e intuitivo, apasionado por la vida y sus numerosas disciplinas: la religiosidad y las creencias populares, la brujería, las tradiciones mágicas y oníricas, la papiroflexia (que aprendió a realizar desde niño y no ha parado: ha acudido hasta el colegio de su nieta para enseñársela a sus compañeras de pupitre), pero también la literatura, el cine (ha sido objeto de documentales y ha colaborado en muchos) o el arte.

Dijo en una ocasión que acudía a los estudios de los artistas, José Orús y José Beulas, entre otros, y se hacía una idea del color. Además, aunque pueda parecer raro, es un gran enamorado de la fotografía. Y más de una vez le han escrito o le han llamado de Francia para pedirle una foto concreta. Meticuloso y ordenado, da con la que le piden y la describe. Siempre ha contado con la colaboración de su mujer, Pilar García Guatas, hermana del gran historiador del arte, estudioso de Ramón Acín (que por cierto fue compañero del padre de Ángel Gari) o Francisco Marín Bagüés, entre muchos otros.

Ángel Gari tiene una vida muy literaria. Parece de cuento fantástico con sus incidencias de terror. Con la ayuda y la comprensión de sus progenitores, se trasladó a estudiar a Zaragoza, en concreto al Colegio Mayor Cerbuna. Y allí le pasaron cosas definitivas. “El Cerbuna me abrió un mundo de libertad impensable en el franquismo; por allí pasaron Labordeta y Carbonell, y Julio Caro Baroja y el cantante portugués Luis Cilia”, ha declarado. Por ejemplo, se inclinó hacia la brujería. Así lo ha contado en HERALDO: “En 1961 se publicó el libro ‘El retorno de los brujos’ de Pauwels y Bergier, que me fascinó, y la vez empecé a leer la revista ‘Planet’, escribían premios Nobel, había textos de Lovecraft. La revista estaba en francés y mi padre me la leía y me la traducía de corrido. Ya en la Universidad, hice Historia. Un profesor me recomendó que investigase la producción de trigo en el norte de Huesca en el siglo XVIII”.

Antes de hacerle caso, se le ocurrió ir a ver a un auténtico sabio. “Fui a ver a Rafael Olaechea, el biógrafo de Conde de Aranda, y le dije que me gustaría trabajar sobre brujería. Le pareció estupendo. Me recomendó la lectura de ‘Patrocinio de ángeles y de combate de demonios’, escrito por Blasco Lanuza, abad de San Juan de la Peña. Allí encontré la pista del brujo Pedro de Arruebo. Me puse en contacto con Henry Kamen, a quien conocí en los archivos de Zaragoza, con Caro Baroja, al visité en Madrid, y con Gustav Henningsen, autor de ‘El abogado de las brujas’. Me fui a investigar al Archivo Histórico Nacional, que dirigía mi paisano José Martínez Vara. Él me acogió muy bien y nos habilitó, a mis acompañantes Herminio Lafoz y Carmen Romeo y a mí, un pequeño espacio para que pudiéramos trabajar sin molestar a nadie”.

Los tres, de forma muy distinta, aprovecharon el tiempo, claro. “En 1971 presenté la tesina de la historia resumida de Pedro de Arruebo, que era el brujo principal perseguido por la Inquisición aragonesa. Era el dueño de la finca La Artosa, en el valle de Tena. Era inteligente, astuto, audaz. La inquisición lo acusó de delitos de magia y brujería, y huyó. En 1637 volvió de incógnito al valle y amenazó a las hijas de sus enemigos. Les pedía relaciones sexuales a cambio de que no fueran embrujadas. Y entonces se produjo una auténtica epidemia de posesión colectiva en Tramacastilla y Sandiniés, que afectó a más de sesenta personas en los pueblos y a más de 1.600 en las montañas. Ese trabajo ha ido creciendo”.

“Fui a ver a Rafael Olaechea, el biógrafo de Conde de Aranda, y le dije que me gustaría trabajar sobre brujería. Le pareció estupendo. Me recomendó la lectura de ‘Patrocinio de ángeles y de combate de demonios’, escrito por Blasco Lanuza, abad de San Juan de la Peña. Allí encontré la pista del brujo Pedro de Arruebo"

No ha dejado de trabajar e investigar en todos estos años. Ha sido compañero de viaje de ese pelotón de altoaragoneses que no han parado de trabajar en etnografía, costumbres, brujería o artes populares, desde distintas ópticas y disciplinas, como Julio Gavín, Severino Pallaruelo, Enrique Satué Oliván, Carlos Garcés, José Luis Acín, Eugenio Monesma, Jesús Bosque, los finados Rafael Andolz y Manuel Benito, Víctor Pardo Lancina. La lista es mucho más larga y algunos de ellos forman parte del comité que le ha preparado un homenaje-sorpresa hoy martes, 14 de mayo, a las 19.00, en el salón de actos de la Diputación de Huesca. Ha publicado muchos libros. Director y fundador del Museo de Religiosidad Popular de Abizanda, es autor de libros como 'Brujería e Inquisición en el Alto Aragón en la primera mitad del siglo XVII' (DGA, 1991), 'Brujería e Inquisición en Aragón' (Delsan, 2007); coordinó el 'Aragón mítico-legendario' (Rutas CAI-Prames, 2008). Creó las ‘Noches mágicas’ que se celebran en Huesca con gran éxito en Huesca y sigue como siempre: activo, incansable y profundamente curioso.

Carlos Garcés, estudioso de Lastanosa y de las estrellas, entre otras cosas, dice: “El acto, en el salón de actos de la Diputación de Huesca, tendrá unas dos horas de duración, y habrá, entre otras cosas, intervenciones de diferentes personas, actuaciones musicales, audiovisuales sobre Ángel Gari, cuentacuentos y poesía. Y culminará con la entrega de una escultura como reconocimiento a lo que su figura representa desde el plano humano y como investigador”.

EL ACTO

Homenaje a Ángel Gari. Salón de Actos de la Diputación de Zaragoza. Martes, 14 de mayo. A las 19.00.