Vicco lanza su primer álbum, 'Noctalgia': "Eurovisión es un concurso político. Que deba serlo o no, ya no lo sé"

La cantante catalana Vicco -que lanza su primer trabajo, 'Noctalgia'- ha asegurado que Eurovisión es "un concurso político" y aunque no está segura de que deba serlo, ha defendido que cada país "sea libre" de llevar una propuesta que le "represente".

"Eurovisión es un concurso político. Que deba serlo o no, ya no lo sé. Ojalá fuera un concurso, literalmente, de música, al final es lo que dice el nombre. Siempre he dicho que la música nunca la veo como una competición, mola que cada país sea libre de llevar la canción que quiera, la música que más le represente, y que se celebre, más que se compita", ha añadido la artista en una entrevista con Europa Press.

Vicco le da mucha importancia a la salud mental, llegando a asegurar que a la sociedad le "hace falta mucha más terapia", en relación a la polémica que protagonizó en redes sociales tras asegurar, en un juego en la alfombra roja de unos premios, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no tenía "ningún defecto".

"Estamos en un momento donde Twitter hace mucho daño, y la gente deposita ahí sus inseguridades y su no-gestión emocional. Hace falta mucha más terapia en la sociedad. Todo se saca de contexto, es muy fácil decir que tal persona ha dicho esto y se ha posicionado cuando en realidad estás jugando a un juego y literalmente pasándolo bien con el entrevistador", ha añadido.

"No me he posicionado (políticamente) ni nunca lo voy hacer"

En ese sentido, la artista ha reiterado que nunca se ha "posicionado" políticamente y que "nunca" lo hará, porque su trabajo es "hacer música".

"No me he posicionado, ni nunca lo voy a hacer, porque yo hago música. Si la gente necesita sacar conclusiones para sacar su rabia o sentirse más cercano a ti o menos, pues que hagan lo que quiera, pero falta mucho más respeto", ha asegurado.

"Vivir un éxito tan 'heavy' muchos años tiene que ser agotador"

Victoria Riba, nombre real de Vicco, participó en la edición de 2023 de Benidorm Fest, de la que salió con su éxito 'Nochentera', que acumula más de 100 millones de reproducciones en Spotify y que cierra su primer disco, una colección de once canciones con las cree que ha encontrado "100 por cien" su sonido.

La cantante de 'Nochentera' ha explicado que sí ha sentido la presión por realizar un "éxito" de ese nivel y ha reconocido que esa fama tan 'heavy' tiene que ser "agotadora", por lo que agradece trabajar con "más calma" en la actualidad.

"El mundo de la música es un mundo complicado de cara al artista, porque al final trabajas con tus emociones. Si tu trabajo implica tu gestión emocional, no todos nos gestionamos perfectos siempre. Por eso, es importante también ir a terapia y trabajarse la cabeza, la parte emocional", ha añadido.

Aunque el tema principal de su trabajo es una ruptura amorosa, en la canción 'Como Britney', la artista explora el tema del bloqueo creativo, algo que, en su caso, considera "necesario" para poder crear posteriormente, aunque ha pedido que se hable más del tema, para "normalizar" a los artistas.

"Tenemos (los artistas) el poder de dar mensajes a la sociedad. Tenemos ese privilegio, ese regalo, tenemos un altavoz muy importante. Es algo que quería tener presente en mi proyecto, poder explicar que yo soy una persona normal, que me pasan las mismas cosas que a mi vecino, que a mi amiga, que a mi 'fan'", ha concluido.