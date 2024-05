¿Qué significa la pegatina del perro que aparece en semáforos y farolas de Zaragoza?

Algunos semáforos y farolas zaragozanos lucen desde hace un tiempo una pegatina de un misterioso perro, representado de perfil, y con una s invertida en su paletilla. ¿Qué significa? ¿Qué busca? La respuesta a esta pregunta solo se encuentra ya en un grupo reducido de esos semáforos y farolas. Y es que en muchos de ellos la pegatina del perro está aislada, solitaria; pero en realidad iba en pareja con otra en la que, esta sí, se explica todo. Hay un código QR y un lema, 'Smooth Sounds'. Se trata de una iniciativa de 'sticker art' desarrollada por el disc jockey Hodei6Z (Olite, Navarra, 1999). Y el código conduce a un canal de Youtube donde cada semana cuelga sus sesiones.

Quién es Hodei6Z

Hodei6Z comenzó muy pronto su andadura en el mundo de la música. Cursó nueve años de percusión y otros tantos de guitarra eléctrica, pero con el paso de los años empezó a interesarse por la música electrónica. "Tras un tiempo probando y desarrollando nuevos estilos, mis sesiones ahora se caracterizan por arrancar a bajos bpms con melodías tribales de afro-house, seguido de temas más movidos de indie dance, para acabar con sonidos mas agresivos y a altos de bpms y géneros más techno y electro", señala.

El proyecto que está desarrollando, y que promociona con las pegatinas, se llama 'Smooth Sounds'. En el canal de Youtube ya hay más de medio centenar de sesiones o programas musicales.

"Smooth Sounds, como tal, nace como la primera sesión que compartí cara el público, y más adelante se convirtió en el nombre que usaríamos para hacer eventos en Olite con djs invitados de la zona. Y casi a la vez surgió mi relación con la gente de Diosloscria, que es una asociación cultural sin ánimo de lucro y a día de hoy tiene su sede, DLCKULTUR, en Pamplona en la plaza San Francisco, al lado de la plaza del Castillo, con un ventanal a través del que se ve la cabina y a los dj pinchar en público desde la calle. En Youtube o en la propia web DLCkultur.com se puede ver en directo. Aquí nace el proyecto Smooth Sounds Radioshow, en el que comparto mis últimos descubrimientos en forma de set de 1 hora habitualmente, basado en el mestizaje de géneros electrónicos y más vanguardistas, combinados con la esencia Deep envolvente y melancólica".

Al principio comenzó grabando las sesiones en casa y emitiéndolas posteriormente, y ahora las graba y emite en directo en Youtube. En DLCKULTUR hay gran variedad de programas y contenidos sobre música electrónica. Hodei6Z defiende el mestizaje musical, las mezclas más inesperadas, y aunque ha difundido su propuesta musical en semáforos y farolas zaragozanas... nunca ha actuado en la capital aragonesa.

"Mayormente me muevo por Navarra -señala-, aunque he ido a actuar a Vitoria, Guipúzcoa o La Rioja. Las pegatinas con el código QR de Zaragoza seguramente las pondría de paso a Barcelona al festival Sonar. Me gusta dejar pequeñas migas de pan por ahí y de vez en cuando alguien las recoge...".

Un perro llamado kukutan

Y la imagen del perro, ¿de dónde sale? "La historia del 'perro', que apodamos 'kukutan', y que suele dar mucho que hablar, es bastante graciosa. Todo nace de la camiseta de un amigo que tenía un dibujo similar al 'kukutan'. Nos resultó llamativo y lo usamos como icono o mascota. El término kukutan se le puso en un viaje a Cataluña en un festival post-covid, al que asistí con varios amigos en Gerona. Entre bromas y risas de 'kukutan', 'tukutan' y demás derivados, acabó predominando el kukutan y, a base de repeticiones, decidimos apodar así a la mascota".